Drake es fan de WWE y lo demuestra portando 2 títulos

Bueno, bueno, bueno… nadie pensó alguna vez observar este crossover, pero ha sucedido. Sí, en la «vida real». El famoso rapero Drake se ha revelado como fanático de la lucha libre, en especial de WWE.

Y lo hizo, llevando dos campeonatos de la compañía a un reciente juego de la NBA. El vídeo aquí en SÚPER LUCHAS.

► Drake es fan de WWE

Ocurrió anoche, en el juego de los Toronto Raptors, equipo del que Drake es embajador, pues Drake nació en Toronto, Ontario, Canadá, en contra de los Milwaukee Bucks, quienes se llevaron el juego en una interesante remontada.

Lo que pasa es que el equipo Milwaukee Bucks tiene desde hace más de tres meses, una rutina previa a todos sus juegos, a la que llaman «calentamiento estilo WWE», en donde, básicamente, juegan a las luchitas. Hasta The Rock les felicitó por este motivo.

Love seeing these guys have fun!

#1 in the conference.

Confident, happy and hungry. #PeoplesChampApproved 👊🏾🦾 https://t.co/W6wT1opONN — Dwayne Johnson (@TheRock) December 20, 2019

Ante los movimientos de lucha de sus rivales, Drake quiso dejarles claro que él era doble monarca en WWE y llevó el Campeonato WWE y un Hulkamania Winged Eagle Championship, la réplica oficial del campeonato estilo Hulkamania que Hulk Hogan portó como Campeón Mundial de Peso Completo WWF y que actualmente cuesta 360 dólares.

Drake had to flex on the Bucks 😂 pic.twitter.com/vkcCGaNauC — ClutchPoints NBA (@ClutchPointsNBA) February 26, 2020

Didn’t even work the indies first. SMDH. pic.twitter.com/iUgvNCtqIN — Ryan Satin (@ryansatin) February 26, 2020

«Drake ni siquiera tuvo que luchar en las independientes primero».

Qué hizo Drake para merecerse el título de WWE? Otra vez cagándose en el talento… pic.twitter.com/W1BhdLVkuM — WWE Argentina (@_wwearg) February 26, 2020

De momento no ha habido reacciones a que Drake mostrara que es gran fan de WWE y de Hulk Hogan, pero seguramente en las próximas horas las Superestrellas de la compañía reaccionen. Recuerden que ahora están en Arabia Saudita.