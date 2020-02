Después de que All Elite Wrestling envió un tuit con un código binario a las 03:01am, para promover que se acercaba la revelación de The Exalted One de The Dark Order, surgieron algunas especulaciones respecto a quién es y cuándo podría aparecer este líder.

► Más pistas sobre el futuro de Matt Hardy

Como informamos previamente, la equivalencia del código binario enviado por AEW es «Join Dark Order», y por la hora de la publicación, se estableció la relación 03-01, o 1 de marzo, que es la fecha en que expira el contrato de Matt Hardy. Parece obvio, pero quizás «estén jugando» con la fanaticada.

Lo interesante de la publicación antes referida, es que también surgió otro nombre a la palestra, el de Lance Archer, de quien se informó previamente que estaba en negociaciones avanzadas con «Los Elite». Por lo tanto, no puede descartarse.

Otro nombre que surgió este día fue el de Sami Callihan, ex Campeón Mundial IMPACT, quien en su perfil de Twitter también tiene un código binario; sin embargo, la codificación es diferente, ya que significa «Find Me», aunque esto llevó a varios sitios y fanáticos a especular que el luchador de IMPACT podría estar preparándose para dar el salto y convertirse en el líder de la misteriosa facción.

Si bien la teoría de Callihan era bastante lógica en primera instancia, Gary Cassidy, de Sportskeeda pudo confirmar hoy que Sami Callihan no se unirá a Dark Order, ya que todavía está bajo contrato con IMPACT Wrestling.

Also, just for clarification following some speculation today: Sami Callihan is “still 100% under contract” in IMPACT Wrestling. — Gary Cassidy (@consciousgary) February 25, 2020

«Solo para clarificar las especulaciones de hoy: Sami Callihan está ‘Todavía 100% bajo contrato’ con IMPACT Wrestling.«

Ahora, volviendo a lo de Matt Hardy, esta tarde volvió a promover estos rumores con una publicación titulada «DEAR DR RKO», que es un anagrama de «DARK ORDER», y un gif de agradecimiento.

DEAR DR RKO Watch HERE- https://t.co/vHAkQN4X3g pic.twitter.com/5T1WI2J2Ju — The UNKILLABLE Matt Hardy (@MATTHARDYBRAND) February 25, 2020

«QUERIDO DR RKO. Mirar aquí»

Recordemos que el miércoles pasado sintonizó Dymamite y también recurrió al Twitter para referenciar a AEW y hacerle un guiño a The Dark Order. Además, Matt también prometió una «resurrección» muy pronto.

Sin embargo, el asunto no culmina allí, ya que Mike Johnson de PW Insider dijo que cree que Matt Hardy se quedará con WWE, ya que aparentemente, la posibilidad de trabajar en NXT formaría parte de las negociaciones en curso.

“Por cierto, hemos tenido muchas preguntas sobre Matt Hardy. Su contrato culminará el 1 de marzo, que es este domingo. Mucha gente me ha preguntado qué va a hacer, esta es solo mi teoría. Sé que la WWE le ha hecho muchas propuestas en las últimas semanas. Se ha hablado de él trabajando de alguna manera en NXT. Mi instinto me dice que Matt Hardy probablemente se quedará”.

Con todas las cartas sobre la mesa, seguramente se intensificarán los rumores alrededor del futuro de Matt Hardy en los próximos días. O se queda en WWE e iría a NXT como especula Johnson, lo cual implicaría que Hardy habría estado «jugando», al igual que Randy Orton en su momento, para conseguir una renovación contractual; o Hardy se va defintivamente a AEW, tal como se especula, a pesar de que la situación cada vez luce más «obvia».

En un dato no menor, recordemos que al igual que Jon Moxley, si el contrato de Matt Hardy expira, no se activa la cláusula de no competición de 90 días, lo que implica que puede aparecer en cualquier empresa tan pronto como expire su contrato con WWE.