BTS es fan de WWE y John Cena quiere conocerlos

Oh, sí, los grandes famosos son fans de WWE. ¡Vaya crossovers! Ya les hablamos de cómo los Milwaukee Bucks y el rapero canadiense Drake son fans de WWE.

Y ahora, les traemos los más recientes famosos que se han destapado como fans de la lucha libre de WWE. La banda coreana BTS.

Sí, esa misma banda de jóvenes ídolos adolescentes de los que ya les habíamos hablado aquí en SÚPER LUCHAS, porque John Cena, el otro protagonista de esta historia, recomendó escucharlos al ser una banda que trasnmite valores y cosas positivas en las letras de sus canciones.

Y es que Cena, Superestrella y actor de Hollywood, es gran fan de esta banda que enloquece a multitudes. Y un amigo de ambos, Jimmy Fallon, entrevistó recientemente a la banda y prometió ayudar a que Cena por fin conozca a BTS.

«Me interesó el hecho de que, aún siendo una banda de K-Pop coreano, fueron los primeros en lograr conectar con muchas personas alrededor del mundo. Así que me sentí atraído a saber cómo habían logrado eso. Los jóvenes escuchan la música de BTS y a través de ella BTS está enviando un buen mensaje.

«Comencé a escuchar su música, los mensajes que estaban enviando a sus fans, las enseñanzas de amarse a uno mismo, tener autoreflexión, tener confianza en uno mismo sin importar si eres diferente. No se trata solamente de coreografías espectaculares y el desarrollo de sus personajes y personalidades y ser entretenidos. Creo que es genial cuando tienes popularidad y eliges usar tu voz para algo bueno».

El legendario Cena reaccionó ante este anuncio:

Pardon my language but HOLY SH*T!!! ⁦@jimmyfallon⁩ as if I couldn’t love you any more!! ⁦@bts_bighit⁩ ⁦@BTS_twt⁩ are huge ⁦@WWE⁩ fans!! 🤯🤯🤯 Hope one day we can meet!! You’re amazing Jimmy Fallon! ⁦@FallonTonight⁩ #BTSArmy https://t.co/jTC6u4uWYw

