Para gustos, los colores, y aunque hay quienes consideran que la música actual no es música, no se puede negar que hay una influencia sobre la sociedad. Hace unos años llegó a Occidente un fenómeno por la música del lejano oriente y John Cena no pudo ser ajeno al mismo.

Nadie se esperaba que John Cena fuera fanático de BTS, pero el luchador lo reveló por allá en julio de 2018. BTS es una banda coreana compuesta por V, Jin, Jungkook, RM, Suga, Jimin y J-Hope, ídolos de las adolescentes y que con sus rítmicas canciones generaron una gran cantidad de seguidores en todo el mundo.

► John Cena invita a escuchar BTS

La curiosidad de muchos era saber por qué Cena sentía gusto por las canciones de BTS, y eso por fin ha sido revelado hoy, durante una entrevista con James Corden en The Late Late Show, en donde el tema surgió porque la actriz January Jones presumió tener una foto con la banda.

when john cena said she was lucky, he was dead serious@BTS_twt #BTS pic.twitter.com/nLpR8FbkOs — Adam⁷ (@BTSBEINGBTSYT) January 16, 2020

Jones: «Me tomé la foto con ellos pero no sabía quiénes eran, no estaba familiarizada con ellos. Solo me di cuenta que tenían como 9 millones de guardaespaldas, así que dije que mejor debía pedirles una foto,a lo mejor eran candidatos presidenciales, no sabía. Así que me tomé la foto, la subí a Instagram y… pasaron muchas cosas».

Cena: «¿No los has escuchado? ¡Ni siquiera sabes quiénes son! Eres tan afortunada de estar en esa broma«.

Jones: «¡Estás bromeando!»

Cena: «¡No! Quise ser su guardaespaldas y no lo logré».

Luego, Cena procedió a decir por qué le gusta el grupo BTS:

«Me interesó el hecho de que, aún siendo una banda de K-Pop coreano, fueron los primeros en lograr conectar con muchas personas alrededor del mundo. Así que me sentí atraído a saber cómo habían logrado eso. Los jóvenes escuchan la música de BTS y a través de ella BTS está enviando un buen mensaje.

«Comencé a escuchar su música, los mensajes que estaban enviando a sus fans, las enseñanzas de amarse a uno mismo, tener auto-reflexión, tener confianza en uno mismo sin importar si eres diferente. No se trata solamente de coreografías espectaculares y el desarrollo de sus personajes y personalidades y ser entretenidos. Creo que es genial cuando tienes popularidad y eliges usar tu voz para algo bueno».

Actualmente John Cena es Tendencia con más de 105 mil tuits. Cabe recordar, o sorprender aún más a los que no lo sabe, que John Cena tomó clases de chino mandarín financiadas por WWE y por él mismo y posee un buen manejo de dicho idioma.