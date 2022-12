Matt Cardona: «Aún quiero ganar el Campeonato de WWE»

Después de su salida de WWE, Matt Cardona ha dejado huella en territorio independiente, pero ha dejado claro que le gustaría volver a la empresa con un objetivo claro: el campeonato máximo.

En abril de 2020, el otrora, llamado Zack Ryder, terminó una relación de trabajo de 15 años con WWE y desde entonces comenzó a trabajar en diferentes empresas como GCW, AEW, NWA, Impact y otras más, incluso consiguiendo campeonatos en ellas.

Desde hace meses se ha rumorado sobre un posible regreso de Cardona a WWE, ya que Triple H ha contratado nuevamente a muchos talentos despedidos durante la pandemia. Y aunque Cardona no ha sido uno de ellos, sí estaría interesado en volver para ser campeón de la empresa.

«Un objetivo, lo he estado diciendo durante mucho tiempo, es ganar el Campeonato de la WWE. Eso no es mentira. Cuando me liberaron, el objetivo no era volver a la WWE. ¿Qué hago para que me noten? ¿Qué puedo hacer para volver a la WWE? No puedes pensar así. Ciertamente no puedo. Mentiría si dijera que nunca quiero volver a luchar en el Madison Square Garden o que nunca quiero tener un combate de WrestleMania. Por supuesto que sí. WWE es el número uno. No digo que haya ese plan de volver lo antes posible, pero antes de colgar las botas, me encantaría volver al menos una vez, seguro” , comentó Cardona a Chris Van Vliet en Insight.