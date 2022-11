Matt Cardona, también conocido como Zack Ryder durante su tiempo en la WWE, donde nunca tuvo espacio para destacarse, salvo en historias muy puntuales. Eventualmente, WWE lo despidió en 2020 y empezó a consolidarse en otros lugares como GCW e Impact Wrestling, aunque también estuvo un breve periodo en AEW.

► Matt Cardona ofrecerá mil dólares a quien documente su carrera

Durante su carrera, que empezó en el 2004, Matt Cardona ha competido en más de 1.500 encuentros y cree que debería seguir los pasos de Jericho, quien lleva más de tres décadas de carrera y aún sigue vigente. El ex Zack Ryder apareció recientemente para una entrevista reciente con Inside The Ropes, donde ofreció dar mil dólares vía PayPal a cualquier aficionado que pueda hacer una crónica de sus luchas.

«1500? No tengo muchos arrepentimientos porque no puedes vivir en el pasado, pero mi arrepentimiento número uno en la lucha libre profesional no es solo llevar un cuaderno de cada combate y dónde fue. ¿Qué tan fácil hubiera sido eso? No hay forma de hacerlo. Diré esto, si hay un fan escuchando, si pueden hacerlo, y no hay forma de probar que es 100% exacto, pero si pueden enumerar con precisión cada lucha que he tenido, estoy hablando en vivo. eventos, indies, lo que sea. Les daré mil dólares por PayPal, amigos y familiares, si pueden hacerlo. Creo que habrá imprecisiones, pero me encantaría ver a la gente intentarlo. Daré mil dólares por PayPal, a amigos y familiares para que no haya tarifas, a quien haga el mejor trabajo.»