Matt Cardona quiere ofrecer una curiosa ayuda a MJF

Matt Cardona probó las mieles de AEW en 2020 pero finalmente no se quedó en la compañía pues prefirió trabajar como independiente. No se puede decir que tomara una decisión equivocada pues no ha dejado de triunfar en la escena. Entonces, no trabajó con MJF, pero ya lo conocía, como señala en su reciente entrevista con Inside the Ropes. Ello debido a que el ahora Campeón Mundial de Peso Completo AEW fue pupilo de su mejor amigo, Brian Myers, en la academia Create A Pro Wrestling. También apunta que le gustaría ayudarlo con su bronceado.

► Matt Cardona quiere ayudar a MJF

«MJF es un gran talento. Entrenó con mi compañero, Brian Myers, en Create-A-Pro en Long Island. Así que conozco a Max desde hace mucho tiempo. Lo he estado viendo crecer desde que comenzó, y me di cuenta de inmediato. Este chico tiene algo. Tiene el don de la elocuencia, puede subir al ring, está trabajando en su físico. Diré esto Max. Si estás escuchando, si necesitas algún consejo para broncearte, y lo necesitas, tienes que acudir a mí. No sé qué tipo de spray está usando, pero sus manos siempre se ven un poco raras. Ven a mí, te ayudaré «.

En la misma entrevista, Cardona aclara que no quiere verse las caras con Maxwell Jacob Friedman en un combate:

«No tengo ningún deseo de ir cara a cara con Max. ¿Tal vez formar un equipo con Max? Ambos somos de Long Island, tal vez nos unamos para hacer algunos jabronies, algo así. Pero Max lo está haciendo muy bien. Acabo de ver que consiguió un papel en una película en Von Erichs. Lo felciito, está haciendo un gran trabajo«.

¿Os gustaría ver una lucha entre Matt Cardona y MJF?