Como era de esperar, el episodio de Dark Side of the Ring dedicado a Marty Jannetty fue muy controvertido. De hecho, él mismo salió a responder a quienes lo comenzaron a llamar asesino: “Bien, solo necesito entender… ¿cómo diablos puedes llamarme asesino si tenía 13 años y el tipo estaba tratando de violarme? e incluso entonces no fue intencional, se llama quitarme a este ninja de encima». Más recientemente, el exluchador de WWE valora el capítulo en sí en Tru Heel Heat Wrestling.

► Marty Jannetty en Dark Side of the Ring

«En su mayor parte, todo fue bastante positivo. Hubo un par de personas que decían ‘¿quién es esa chica que parece Ozzy Osbourne y está sentada allí obviamente mintiendo?’ Ella no lo hizo a propósito, tiene daño cerebral. Fuera de eso, pero también me hizo gracia, ella estaba diciendo ‘Shawn empujó a Marty por la ventana del hotel y él atravesó la ventana y volvió a entrar’, y estábamos en el cuarto piso. Nadie cae del maldito cuarto piso. ‘Él volvió a entrar y saltó sobre Shawn’, ella lo decía como si hubiera estado allí, pero nunca estuvo. Ella vive en St. Louis, fue en Denver y, por supuesto, todo el mundo lo sabe.

«Luego habló de una botella de pastillas esparcida en el suelo sobre la que supuestamente yo estaba desmayado y Snuka y Shawn vinieron y me levantaron. Los chicos decían ‘No, eso no es cierto, a Snuka no le gustaba Shawn. No estaría pasando tiempo con él’. Luego tuvo el descaro de decir ‘el 99% de lo que sale de la boca de Marty no es verdad’. Bueno, ella todavía me gana, el 100% de lo que dijo no es verdad. Ella está delirante, contaba estas historias como si realmente hubiera estado allí. No lo estuvo, pero en su mente lo estaba, así que no puedo enfadarme con ella. Nació así», dijo Jannetty.