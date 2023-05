Shawn Michaels es uno de los más grandes de todos los tiempos que alguna vez lucharon en la WWE y su carrera no sería la misma sin su alianza con Marty Jannetty como The Rockers así como tampoco sin la infame traición contra él. Dejaron de trabajar juntos en los noventas, aunque se reunieron en una ocasión en 2005 durante un show de Raw, y Jannetty quiere volver a juntarse a Michaels. No para un nuevo combate -ambos se retiraron definitivamente de los encordados en 2018- sino para ser entrenador en NXT.

> Marty Jannetty quiere entrenar en NXT

Durante una reciente entrevista en WrestleBinge, The Rocker alaba el trabajo de HBK en con las nuevas generaciones y señala que le gustaría ser parte de ello:

“Pude ver que tenía el conocimiento y el talento para enseñar a los jóvenes. Me encantaría estar allí, mi pasión es enseñar a los más jóvenes”.

La idea está sobre la mesa, aunque no sabemos si se ha propuesto directamente a la compañía, así que veremos si próximamente tenemos novedades. Mientras, Marty Jannetty habla también de que era lo mejor de trabajar con Shawn Michaels. Recordemos que lo hicieron desde 1985 hasta 1991.

“Las fiestas. Hacíamos cada tercera semana en Las Vegas, el showboat. Éramos jóvenes, hicimos muchas cosas que no deberíamos hacer entonces. Las fiestas con los extras, además del alcohol. Y Las Vegas es el lugar que nunca duerme. Vegas es como, abres la puerta y hay una fiesta ahí fuera”.

¿Qué opinas de The Rockers?