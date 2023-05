Mark Andrews, ex WWE: “Bad Bunny lucha natural”

No faltan los fanáticos que siempre guardan cierta distancia cuando una celebridad comienza a trabajar en WWE porque nunca se sabe hasta qué punto está comprometida. Pero Bad Bunny no dejó hueco para la duda en ningún momento, desde el minuto uno ha estado involucrado, mostrando su amor por la lucha libre profesional y también su talento en el encordado, además de un carisma indiscutible. El rapero no ha dejado miembro del Universo WWE sin impresionar con sus actuaciones.

► Mark Andrews elogia a Bad Bunny

Hoy conocemos la opinión de Mark Andrews, ex luchador de la compañía, destacado especialmente en NXT UK, donde fue Campeón de Parejas. En la actualidad trabaja como independiente y recientemente estuvo hablando del Conejo Malo en JMTV. A él también lo ha encandilado. Recordemos que hace tan solo unas semanas del último combate del músico de Puerto Rico, que fue cuando enfrentó a Damian Priest en un mano a mano en Backlash, después del cual pensó que iba a morir.

“La verdad es que solo conocía a Bad Bunny por su participación en la WWE, y luego me di cuenta de lo increíblemente famoso que es. Además, es realmente talentoso en el ring, se nota que se preocupa y que le encanta la lucha libre. No está ahí solo por ganar dinero fácil, ni por hacer una aparición rápida. En los últimos tiempos ha habido varias celebridades que han hecho lo mismo, como Logan Paul y Johnny Knoxville. Todos ellos se han comprometido de verdad, no están buscando solo hacer dinero rápido. Y la verdad es que ha sido genial ver eso“.

¿Qué te gustaría que fuera lo próximo de Bad Bunny en WWE?