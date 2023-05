Bad Bunny: “Pensé que moriría en WWE Backlash”

Bad Bunny revela la intensidad de su experiencia en WWE Backlash y cómo lo llevó al límite su lucha con Damian Priest durante su reciente entrevista con Zane Lowe en New Music Daily explicando que a pesar de su preparación recibió daño considerable y que tuvo pensamientos extremos, aunque al mismo tiempo reconoce que le encantó el evento y además que próximamente hará un nuevo lanzamiento como cantante. El nativo de Puerto Rico volvió a hacer las delicias, esta vez en su país natal, de todo el Universo WWE.

> Bad Bunny puso todo en Backlash

“Wow, eso fue increíble. Fue realmente loco, la gente, la energía estuvo en otro nivel. Lo que sucedió esa noche, nunca lo voy a olvidar. Recuerdo que antes de la lucha de WrestleMania dije que ese día fue uno de los momentos favoritos de mi vida, pero la lucha de Backlash en Puerto Rico fue otro nivel. Fue realmente uno de los momentos más grandes y mejores de mi vida, realmente disfruté esa lucha“.

“Sufrí. Sí, me lastimé. Me hice daño. Mi espalda, mi espalda. Todo mi cuerpo. Todo mi cuerpo. Sentí que iba a morir después de esa lucha. Realmente pensé que iba a morir después de la lucha, pero es parte de esto. Estaba preparado entonces, y ahora voy a lanzar una canción. Lo sé. Soy un tipo loco. Me encanta. Me encanta, y eso es lo que importa“.

