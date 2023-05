Mark Long comparte el sabio consejo de Paul Heyman

El reconocido participante de reality shows y padrino de MTV The Challenge, Mark Long, además tiene interés en la lucha libre profesional. Sin ir más lejos, no hace mucho luchó contra Matt Cardona en Boca Raton Championship Wrestling. También conoce a Paul Heyman, de quien recibió un sabio consejo, como él mismo comparte en una reciente entrevista con Jeremy Lambert, Cher Delware y SP3 en FMC. ¿Acaso el asesor especial de Roman Reigns da algún otro tipo de reflexiones? Ahí están Brock Lesnar y Roman Reigns.

► Paul Heyman aconseja a Mark Long

“¿Sabes con quién intercambio mensajes directos y quién realmente me aconseja? Paul Heyman. ¿Quién iba a pensar que tendríamos esa relación? Me mensajeo con Paul Heyman. Lo vi en WrestleMania“.

“Publiqué algo sobre lucha libre y él me dijo: ‘Si quieres generar polémica con ese tuit, ¿por qué no me etiquetas y yo respondo para encender las cosas?’. Volví y cambié mi publicación en Instagram, y él me lanzó comentarios en Instagram. Fue algo como: ‘¿Por qué no vuelves a la isla de la irrelevancia?’. Él tenía eso preparado para mí.

“El asunto tomó vuelo y la gente lo adoró. Él es uno de los promotores más astutos de todos los tiempos y ha estado en este negocio por mucho tiempo. Hay una razón por la que personas como él perduran y la crema siempre se destaca. Él lo entiende, no se toma demasiado en serio, pero cuando está frente a la cámara, se convierte en ese personaje al cien por ciento”.

