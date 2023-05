Los talentos que ya se habían hecho un nombre antes de la irrupción de NXT UK están logrando medrar tras el cierre de la marca europea del Imperio McMahon. Para algunos, sin duda, fue la mejor noticia posible, como Mark Andrews, Flash Morgan Webster y Dani Luna, quienes hoy ven resurgir sus carreras, y no sólo de manera local.

En uno de sus último anuncios, IMPACT! Wrestling ha revelado que Andrews y Webster formarán parte de Under Siege, siguiente especial de la otrora TNA. La dupla, acompañada de Luna, bajo la denominación de Subculture, enfrentarán a Ace Austin y Chris Bey por el Campeonato Mundial de Parejas Impact.

Andrews y Webster disputarán así su primer combate en América tras salir de WWE y su primero bajo los focos de Impact. Tándem que viene de perder en 1PW All or Nothing, donde tuvieron la oportunidad de conquistar el oro de duplas de la promotora británica. Sin campeonatos alrededor de sus cinturas desde que se coronaron monarcas de NXT UK en 2019, cuanto menos, Andrews y Webster ofrecerán un gran espectáculo.

► Un poco de “british invasion” en Under Siege

Previsto para el 26 de mayo, desde el Western Fair District Agriplex de London (Ontario, Canadá), Under Siege presenta por ahora el siguiente menú.