Mandy Rose vs. Sonya Deville por su cabellera en SummerSlam

Todos los rumores eran ciertos. WWE ha tomado la arriesgada decisión de involucrar a Mandy Rose y Sonya Deville en una lucha que dará mucho de qué hablar. Y es que en la más reciente edición de WWE SmackDown, la rubia, quien recientemente tuvo que cortarse su larga cabellera, luego de que Deville la atacara y quisiera raparla con unas tijeras, ha retado a su exmejor amiga a una lucha de Cabellera vs. Cabellera en SummerSlam 2020.

► Mandy Rose y Sonya Deville nos prometen una lucha que no hay que perder de vista

El reto lo lanzó Mandy, y Sonya no tardó en aceptar, según reportó posteriormente WWE.com. Las mujeres han seguido calentando su rivalidad en Twitter:

Shut the hell up, you finally had something to say on TV, for the first time in 5 years and u ain’t even trending. Yet I am 😳 thought u were Miss social media 🥴... #Awkward https://t.co/dySlNr8QY2 — Daddy Deville (@SonyaDevilleWWE) August 15, 2020

— Vamos a ver quién se va a reír al final, cuando te deje calva, Sonya. La envidia es la raíz de todo mal. Supongo que a alguien tenías que achacarle tu falta de éxito los pasados 5 años. Te veré en SummerSlam. Cabellera vs. Cabellera.

— ¡Cállate! Finalmente tuviste algo para decir en televisión, por primera vez en 5 años, y ni siquiera estás en las tendencias de Twitter. Aunque yo sí. Pensé que eras la Señorita Redes Sociales...

Right and now the tables have turned that was my entire point ...hence me trending every single week and not you... is the bleach bleeding into your brain 🥴#confusedmandy https://t.co/8PptwhFzMy — Daddy Deville (@SonyaDevilleWWE) August 15, 2020

— Oh, cariño, no empecemos a comparar números o ratings, ¿no es por eso que todo esto empezó? ¿Te duele tanto el trasero porque has sido la segundona de Mandy estos 5 años? Me pregunto por qué. No odies al jugador, odia el juego.

— Justo y ahora las mesas se han girado... Ese era todo mi punto... De ahí que yo sea tendencia cada semana semana y no tú... es el blanqueado sangrando en tu cerebro lo que te hace decir eso.

Nah just want to humble ur cocky ass let ya know u ain’t all that toots. https://t.co/BnYOnOj9RI — Daddy Deville (@SonyaDevilleWWE) August 15, 2020

— Qué gracioso que estés emocionada por las tendencias. ¡Felicitaciones! Madura, eso muestra cuánta atención necesitas para tu patético y solitario yo.

— Nah, simplemente quería hacer humilde tu presumido trasero y hacerte saber que no eres todo, dulzura.

Aunque sin duda será una lucha muy interesante, no es la primera vez que dos damas ponen en juego uno de sus elementos más preciados para definir su feminidad. El único antecedente dentro de WWE data del 2004, cuando Victoria rapó a Molly Holly en la recordada WrestleMania 20. En TNA Lockdown de 2011, Mickie James rapó a Madison Rayne. Esas son las dos luchas de apuesta de cabellera más recordada entre mujeres, pues evidentemente en otras empresas independientes ha tenido lugar este tipo de luchas.

_____________________________

Anuncios

El domingo 23 de agosto tendremos la mejor cobertura y análisis de SummerSlam 2020. Y un día antes, NXT TakeOver XXX, el nuevo especial de NXT.