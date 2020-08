Bayley y Sasha Banks también defenderán el oro en Payback

En el reciente Friday Night SmackDown, Sasha Banks y Bayley hicieron nuevamente su aparición en el ring y, The Boss, tras quejarse de tener que enfrentarse a Asuka, anunció que defenderán el Campeonato Femenil de parejas WWE en Payback 2020 que se llevará a cabo este 30 de agosto.

Esta defensa titular se dará una semana después de que Sasha Banks y Bayley defiendan sus campeonatos Raw y SmackDown, respectivamente, ante la misma rival, lo cual se oficializó cuando Asuka fuera la vencedora en la batalla campal de tres marcas que se llevó a cabo en el programa de la marca azul.

► Sasha Banks y Bayley defenderán el Campeonato femenil de parejas en Payback

Precisamente, hace pocas horas WWE confirmó en su sitio oficial lo dicho por Sasha Banks en el programa de la marca azul, aunque no confirmó quienes serían las retadoras de las Golden Role Models.

"Escuchen cuando The Boss está hablando.

El viernes por la noche en SmackDown, Sasha Banks reveló que las Golden Role Models defenderán el Campeonato femenil de parejas WWE en Payback. Actualmente se desconocen las rivales de Banks y Bayley, pero era evidente que las campeonas no se retiran de ninguna competencia.

WWE Payback se transmitirá en vivo por WWE Network el domingo 30 de agosto, una semana después de SummerSlam. Tanto The Boss como Bayley defenderán sus respectivos campeonatos contra Asuka en encuentros separados en SummerSlam luego de las grandes victorias de The Empress of Tomorrow durante la última semana.

¿Quién se convertirá en las retadoras de The Golden Role Models en WWE Payback? ¿El dúo traerá todo su oro del campeonato a la ocasión después de SummerSlam?

Vea WWE Payback en la galardonada WWE Network, a transmitirse el domingo 30 de agosto a las 7 p.m. horario del Este."

A falta de 15 días para Payback, este sería el primer encuentro confirmado en el cartel. Entre las posibles parejas retadoras de Sasha Banks y Bayley podríamos especular que sean The IIconics o el dúo de Ruby Riott y Liv Morgan, quienes están rivalizando entre sí. Tampoco descartaríamos algún tipo de lucha multitudinaria.

