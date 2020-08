Así es el nuevo look de Mandy Rose: ¿Dora la Exploradora?

En la más reciente edición de WWE SmackDown, antes de que RETRIBUTION armara un completo caos, Mandy Rose ya había calentado el ambiente cuando llegó por sorpresa para atacar a Sonya Deville porque esta le había cortado el cabello la semana anterior. Y en lugar de amilanarse por ese motivo, la rubia debutó un nuevo look, con una cabellera mucho más corta, aunque realmente podría ser solo un poco más corta que su cabellera real, dado que tanto ella como muchas otras mujeres utilizan extensiones.

► Mandy Rose, ¿mamá futbolera o Dora la Exploradora?

Lo cierto es que los fans han tomado el cambio de look con mucho humor, diciendo que se ve como Dora la Exploradora. Ella lo ha aceptado, y hasta risa le ha causado, aunque en realidad no se parezca ni tantito.

El nuevo look de Mandy Rose (07/08/2020) / Twitter.com/WWE_MandyRose

Pero también gusta que le digan "la más grande mamá futbolera creada por Dios". Una clara referencia al hecho de que, de acuerdo a los aficionados, su cabello quedó igualito al de AJ Styles, a quien en el pasado han molestado porque dicen que tiene el mismo corte de pelo que TODAS las mamás que llevan a sus hijos a jugar fútbol en los Estados Unidos. Un meme norteamericano que puede llegar hasta a herir susceptibilidades, como el meme y estereotipo de llamar a ciertas mujeres "Karen", que está muy ligado a los casos de "Lady" y "Lord" en México.

Más allá de las bromas, WWE subió un vídeo a YouTube de la confrontación entre Mandy y Sonya y lo tituló "Mandy Rose debuta un nuevo look mientras una gresca explota en SmackDown". El vídeo ya tiene más de un millón 600 mil visitas, por lo que es el vídeo más visto de toda la semana no solo en WWE, sino en la lucha libre profesional.

Es importante señalar que el nuevo look de Mandy ya lo tenía desde el 29 de julio, cuando en WWE The Bump le dieron a ella y Otis un propio por obtener la más grande reacción de los fans en redes sociales en lo que va del año, pero en ese momento no se veía muy bien su cabello, y cualquiera pensaría que lo tenía solamente recogido:

Recordemos cómo era el look de Mandy hasta hace unos días:

De momento todo indica que Sonya Deville y Mandy Rose podrían enfrentarse en SummerSlam 2020. ¿Será una lucha de apuestas por las cabelleras como ya se rumoró?

_____________________________________

Recuerda que el domingo 23 de agosto tendremos la mejor cobertura y análisis de SummerSlam 2020. Y un día antes, NXT TakeOver XXX, el nuevo especial de NXT.