¿AEW vs. SmackDown los viernes? Dave Meltzer analiza

Dave Meltzer fue invitado por Nick Hausman a participar de The Wrestling Inc Daily Podcast, y allí reveló algo sorprendente: AEW está planeando lanzar un tercer programa televisivo. Sí, porque The Deadly Draw, que se empezó a emitir el pasado lunes, no contará como tercer programa como tal, dado que se realizará solamente en lo que dure el primer campeonato de equipos femeniles de AEW.

► AEW y TNT planean un show de 1 hora para competir con SmackDown y FOX Sports

Meltzer empezó analizando el hecho de que FOX estaría preocupada y hasta enojada con WWE por no obtener los ratings que deseaban cuando firmaron el acuerdo, y analizó las posibilidades de que la cadena cancele el programa de SmackDown:

"El único antecedente de un gran evento siendo cortado de raíz fue cuando FOX desechó el US Open y básicamente se lo dio a NBC el año pasado. Ese ha sido el único caso con un show grande, pero en el negocio de la televisión, siempre hay maneras de salirse de un contrato.

"Yo no veo a USA Network cancelando Raw, porque Raw es, de lejos, el show más popular del canal. Pero el caso es que FOX es televisión abierta, es una canal mucho más grande y SmackDown es un programa en horario estelar, algo muy valioso.

"En este momento no pienso que FOX quiera revaluar si cancelar o no SmackDown, pero no crean que si todo sigue así, en unos cuantos meses pueda estar pensando en ello. SmackDown tiene ratings de 1.9 la mayoría de las semanas, pero si empiezan a sacar ratings de 1.7 o, peor aún, de 1.5, FOX quizá reconsidere su acuerdo.

"Los ratings han sido buenos, a pesar de la baja audiencia, pero no están cerca a lo que FOX esperaba cuando compraron los derechos televisivos. Le daría un año de constante declive para que los ejecutivos empezaran a revaluar esto en FOX".

► ¿Cuándo se emitiría el tercer programa semanal de AEW?

"Lo que podría acelerar el deseo de que FOX revaluara la continuidad de SmackDown es si AEW decidiera sacar un programa el viernes por la noche. No creo que AEW vaya a querer enfrentarse ahora mismo en un mano a mano con Raw o SmackDown.

"Pero si FOX mueve SmackDown a Fox Sports... AEW tiene otro show que se supone está por empezar, y podría ir en mano a mano con SmackDown. Porque ahora mismo, TNT no creo que quieran enfrentarse al canal FOX, no sería beneficioso. Pero TNT sí podría competir con Fox Sports. Ni siquiera necesitarían de AEW Dynamite, sino de un show B que compitiera contra SmackDown, que pasaría a ser un show B y podría incluso llegar a ser derrotado por el show B de AEW.

"La idea original que escuché para este programa es que sería de una hora e iría en horario estelar, en la noche. No será el lunes o el domingo, ni el martes ni el jueves, por el fútbol americano y el baloncesto. Así que estaríamos limitados al propio miércoles, viernes o sábado".

De momento no hay más información de este nuevo programa que lanzaría AEW a la televisión norteamericana, pero bien podría ser simplemente que AEW Dark se dejara de emitir en YouTube para pasar a televisión.

