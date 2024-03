Mandy Rose: «No terminé con la lucha libre todavía»

“No puedo decir con certeza si alguna vez regresaré a la WWE. No tengo una bola de cristal para predecir el futuro. Ahora mismo estoy disfrutando de mi vida. Estamos a punto de casarnos y tenemos muchos planes, viajes y proyectos interesantes en proceso. Esa es mi respuesta. Nunca deberías decir nunca. Diré que si tuviera que considerar un regreso, sería por mis fans. Sé que todos me extrañan y yo también los extraño”. Esto decía Mandy Rose en enero.

► Mandy Rose no se retiró

Para alegría de sus seguidores, en marzo, Mandy Rose aclara nuevamente que no ha colgado las botas de luchadora. Quizá no puedan ilusionarse demasiado porque no dice nada acerca de conversaciones con alguna compañía o menciona alguna posible fecha de regreso. Pero desde que fuera despedida de WWE nunca ha cambiado su discurso acerca del retiro, así que en cualquier momento podría volver a luchar.

«Siempre le digo a la gente que no he colgado las botas. Hay momentos en los que realmente lo pienso, y pienso, ‘Me encantaría volver’, si fuera el momento y el lugar adecuados. No diría que no, pero por ahora, estoy disfrutando de mi tiempo y mi libertad. Simplemente tiene que ser el momento adecuado, pero no creo que haya terminado con la lucha libre«.

WWE rescindió el contrato a Mandy Rose el 14 de diciembre de 2022, un día después de perder el Campeonato Femenil NXT ante Roxanne Pérez. Nunca se aclaró oficialmente pero el motivo de su sorprendente despido en el mejor momento de su carrera habría sido la publicación de contenido para adultos que la luchadora realiza en FanTime, una plataforma donde ha estado ganando una considerable cantidad de dinero.