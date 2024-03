AEW suspendió a Sammy Guevara a comienzos de marzo por no actuar de acorde al protocolo de conmociones cerebrales. Durante su combate sin descalificación en el episodio de Rampage del 16 de febrero, «The Spanish God» se lanzó desde lo alto sobre «The Charismatic Enigma» cayendo de mala manera y rompiéndole la nariz con su rodilla. Entonces, aunque Guevara no lo sabía, Hardy sufrió una conmoción cebreral. Posteriormente, para ganar la lucha, el joven luchador golpeó nuevamente la cabeza de su oponente al aplicarle su remate, el GTH. No sabía que había sufrido ese daño pero sí pudo haber evitado atacar nuevamente la zona.

► La suspensión de Sammy Guevara

Las reacciones no se hicieron esperar y recientemente Kevin Nash compartió la suya en Kliq This:

«Si fue intencional, entonces sí, debería ser suspendido. Pero un movimiento fallido es simplemente eso, un movimiento fallido. Simplemente lo veo y digo que es realmente difícil para mí seguir el protocolo de conmoción cerebral cuando Darby se lanza malditamente desde el Monte Olimpo a través del vidrio hacia el suelo de concreto».

Y lo mismo hizo Booker T en The Hall of Fame:

«¿Por qué suspender a alguien por tener una mala caída? Eso es lo que estoy tratando de entender. No estoy diciendo que los luchadores deban salir y seguir trabajando sin precaución. Quiero decir, realizar movimientos y, ya sabes, donde puedan lastimar a alguien. No es eso lo que estoy diciendo, pero simplemente quiero decir que los accidentes ocurren todo el tiempo. No sé cuál es el protocolo en AEW».

De nuevo, la suspensión a Sammy Guevara no fue por la mala caída, sino por volver a golpear la cabeza de Jeff Hardy.