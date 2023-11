Mandy Rose: «No tengo ganas de luchar por ahora»

Mandy Rose dejó NXT y WWE hace ya casi un año, y desde entonces no ha vuelto a subirse al ring, algo que sin duda ha dejado desconcertados a los fans que quieren verla de nuevo luchando; sin embargo, parece que esto no está en sus planes.

Rose, quien fue liberada por la WWE en diciembre de 2022, reveló que, a pesar de su larga carrera y exitoso reinado con el Campeonato Femenil NXT, no siente el deseo inmediato de regresar a los cuadriláteros.

“Para ser honesta, todavía no tengo picazón. De hecho, estoy un poco sorprendida. Pensé que volvería a luchar, como acabamos de decir, dentro de casi un año, pero realmente no lo he hecho. Extraño ciertas cosas, no me malinterpretes. Extraño la camaradería, extraño a mis amigos de allá. Les hablo mucho. Extraño esa descarga de adrenalina, por supuesto. Pero el deseo de salir y luchar, ahora mismo, no lo tengo. Tengo que ser honesta», dijo Rose en Busted Open Radio.