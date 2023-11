Road Dogg: «WWE quiso grabarme en rehabilitación»

Hace dos días, Road Dogg realizaba la siguiente publicación en redes sociales confirmando sus 13 años sin consumir alcohol ni drogas:

«Hoy se cumplen 13 años desde que dejé las drogas y el alcohol. ¡Mi vida está un 100% mejor! He aprendido a mirar hacia adentro y hacer correcciones/mejoras en el camino. No soy perfecto, pero ÉL sí lo es. Seguiré escuchando esa voz tranquila y pequeña. ¡Gracias a Dios!».

Today marks 13 years that I’ve been clean of drugs and alcohol! My life is 100% better! Ive learned to look inward and make course corrections/improvements as I go. I ain’t perfect, but HE is, I’ll continue to listen to that still, small voice! Thank you God! #OUDK — Brian G. James (@BrianRDJames) November 7, 2023

► La rehabilitación de Road Dogg

Aprovechando el momento, el vicepresidente de eventos en vivo de WWE también revela en un reciente episodio de Oh…You Didn’t Know que la compañía quiso utilizar su tiempo en rehabilitación dentro de su narrativa.

«Querían que fuera a rehabilitación y filmara todo porque en ese momento Brett Farve estaba haciendo lo mismo. Así que me pidieron que lo hiciera, y recuerdo que Shane [McMahon] vino a preguntarme y yo estaba tan fuera de onda que mi respuesta fue: ‘¿En serio, van a poner eso en la televisión? Mis hijos lo verán.’«

El exluchador admite que a su familia le hubiera gustado verlo ir a rehabilitación, y mirando hacia atrás, piensa que no tenía razón, ya que sus hijos ya estaban viendo su adicción. Lo importante es que pudo recuperarse de sus problemas.

Y en la actualidad sigue trabajando en WWE y bastante regularmente llama la atención a través de su pódcast. De hecho, en el mismo episodio decía no entender el amor hacia CM Punk:

«Sé quién es. Honestamente, no lo entiendo. No lo entiendo. Si el tipo puede luchar bien, y lo he visto luchar, y es bastante bueno… no sé qué no entiendo. Si la respuesta es ‘Porque eres viejo y no lo entiendes’, lo entiendo. Pero también creo que es una respuesta fácil porque tú tampoco lo entiendes. A ti simplemente te gusta, y a mí simplemente no.

«No entremos en detalles porque ambos tendremos razón y ambos estaremos equivocados. Si te gusta, entonces todas esas tonterías que hace tienen sentido para ti, y te encanta. Si no, no puedes comprenderlo. Sé que estoy en la minoría aquí, y no tengo problema con eso, pero tengo derecho a tener mi propia percepción de las cosas y opiniones».