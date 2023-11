De la WWE a la libertad: La historia de Mandy Rose

El sorprendente despido de Mandy Rose de WWE a finales del año pasado sigue dando mucho de qué hablar en el mundo de la lucha libre, a pesar de que hubo una razón detrás, ya que se mencionó que fue por el uso de su página de FanTime. Aunque la ex Campeona NXT descartó la idea de retirarse, durante el último año se ha dedicado a sus proyectos personales y no ha luchado desde entonces.

► Mandy Rose reflexiona sobre su último año

La salida de Mandy Rose terminó siendo una especie de ganancia financiera inesperada, ya que vio un aumento en el negocio de su FanTime, ganando hasta 1 millón de dólares solo unos días después. Si bien la ex Campeona NXT no descarta volver a la lucha libre, su libertad financiera ahora le permite ser selectiva sobre las oportunidades que busca.

Mandy Rose (ahora conocida como Mandy Sacs) fue entrevistada en la reciente edición del programa Busted Open Radio, y reflexionó sobre cómo ha sido su vida durante el último año, luego de su salida de la WWE.

«Ha sido increíble. No me puedo quejar. He tenido muchos altibajos, como todo. Desde que me alejé de esto, el miedo para muchos de nosotros en el mundo de la lucha libre es como: ‘¿Qué voy a hacer después de esto?’. Se me han presentado muchas oportunidades excelentes, así que estoy agradecida«.

Mandy Rose ha trabajado tanto en NXT como en el elenco principal, pero fue hasta que volvió a NXT que tuvo la mejor época de su carrera en la WWE, donde formó el grupo Toxic Atracción, que también incluía a Gigi Dolin y Jacey Jayne, convirtiéndose eventualmente en Campeona NXT. Actualmente está previsto que aparezca en su primer evento de lucha libre fuera de WWE en WrestleCade Weekend a finales del mes de noviembre.