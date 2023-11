Grayson Waller le ofrece un consejo a LA Knight

LA Knight se enfrentó ante Roman Reigns en Crown Jewel por el Campeonato Universal Indisputable WWE el pasado sábado en Arabia Saudita, y aunque no pudo lograr el objetivo de convertirse en el nuevo monarca, causó buena impresión y ahora muchos se preguntan si su impulso se detendrá o continuará hacia otra dirección a partir de esta semana.

► Grayson Waller propone a LA Knight como su manager

Grayson Waller ciertamente estuvo al tanto de lo que sucedió con LA Knight en Crown Jewel. Como tal, recurrió a su cuenta de Twitter y le ofreció consejos profesionales a LA Knight después de su derrota contra Roman Reigns, diciéndole que podía volver a ser manager y dirigirlos a él y a Austin Theory.

«Parece que LA Knight necesita desesperadamente el Grayson Waller Rub después de que Roman lo derrotó en Crown Jewel.»

Grayson Waller se ha consolidado como uno de los rudos más molestos de toda la WWE en este momento y siempre busca provocar a la gente, teniendo a LA Knight como su siguiente objetivo. Actualmente hace equipo con Austin Theory y les está yendo bien en SmackDown; no obstante, no se puede decir lo mismo del rol de LA Knight como manager, cuando estuvo una época interpretando al olvidable personaje de Max Dupri, mismo que casi le cuesta su salida de WWE de no ser porque Triple H decidió regresarlo al personaje con el que brilló en NXT.