Mandy Rose, ¿el primer error de Triple H en la WWE?

El despido de Mandy Rose de la WWE fue una de las noticias más sorprendentes de 2022 en lo relativo a la compañía luchística. En el mejor momento de su carrera, a pesar de haber perdido el Campeonato Femenil NXT, lo cual tuvo relación con la rescisión de su contrato, la luchadora tuvo que decir adiós como consecuencia de su publicación de contenido para adultos en FanTime. Entre las muchas reacciones que hemos ido conociendo, vamos ahora con la de Freddie Prinze Jr., la cual comparte en un reciente episodio de su Wrestling With Freddie.

► Freddie Prinze Jr. opina del despido de Mandy Rose

“En lo que creo que podría ser el primer error que ha tenido Triple H, despidieron a Mandy Rose, la Campeona NXT. Y si no la conoces, ella es la reina. Ella es increíble, ha sido la campeona durante más de un año. Es increíblemente hermosa, puede hablar un poco con el micrófono… y NXT, la multitud allí la recibió con los brazos abiertos cuando, no quiero decir que es una degradación pasar del elenco principal a NXT, porque creo que la mayoría, por el momento, estos luchadores ahora están tratando de ayudar a la lista de NXT. Porque muchos de ellos vinieron de la lista de NXT.

“Entonces, no sé si las personas que están contratando la compañía las define como subcontratistas, lo que significa que no son empleados de la WWE. Así es como se salen con la suya al no pagar el seguro de estos luchadores. Es por eso que todos los luchadores profesionales tienen que tener su propio seguro antes de que WWE los firme. Como, hay algunas cosas locas allí que no son geniales”.

¿Qué os parecen las palabras de Freddie Prinze Jr. sobre Mandy Rose y Triple H?