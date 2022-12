Ante los micrófonos del podcast ‘Counted Out With Mike & Tyler’, Deonna Purrazzo hizo una suerte de previa días atrás de lo visto en el episodio de Impact Wrestling que nos ocupa, al hablar de las potenciales repercusiones para la gladiadora que logre retirar a Mickie James.

«Pienso que será un momento definitorio. Tú sabes, Tasha Steelz dice, ‘soy la más grande que ha batido a la más grande’, ¿verdad? Batió a Mickie James por el Campeonato Mundial Knockouts, y pienso que fue un punto de inflexión para Tasha, de alguna manera la elevó un poco. La persona que consiga decir, ‘He retirado a Mickie James’, ¿qué hay más grande que hacerlo aparte de ganar el Campeonato Mundial Knockouts de Impact? Y después de Hard To Kill tal vez se presente la oportunidad de hacerlo».

Y anoche, James y Steelz coincidieron de nuevo sobre el ring, esta vez haciendo dupla con Jordynne Grace y Savannah Evans, respectivamente. A su vez, una previa del combate que James y Grace mantendrán en Hard To Kill, donde la actual Campeona Mundial Knockouts podría ser esa persona que ponga fin al «último rodeo» de «Hardcore Country».

Además, el show presentó como apertura otro encuentro femenil de parejas, con los títulos de esta división en juego, y una nueva exhibición de fuerza de Bully Ray, quien recordemos luchará contra Josh Alexander por el Campeonato Mundial Impact en Hard To Kill. Completo capítulo donde, ya es costumbre, Mike Bailey se robó los focos con un enésimo gran combate, ahora junto a Yuya Uemura.

► Resultados Impact Wrestling – El rodeo de Jordynne Grace

[Taylor Wilde derrotó a Kilynn King en Before The Impact]

1 – Rosemary y Jessicka (con Taya Valkyrie) (c) derrotaron a Deonna Purrazzo y Gisele Shaw (con Jai Vidal) para retener el Campeonato Mundial de Parejas Knockouts

No supuso mucho esfuerzo para las Death Dollz conservar sus cetros, con una Jessicka que endosó una Lanza a Shaw y puso a esta de espaldas planas.

Recién salidas de su derrota, Purrazzo y Shaw se dijeron una a la otra que no volverán a hacer equipo.

En el siguiente segmento de la velada, Sami Callihan, sorpresivamete, pidió a The Design una plaza dentro de su facción. Pero Deaner y Cía no respondieron muy bien. Intuyo que de algún modo, Callihan acabará como líder de The Design.

Tras bambalinas, Josh Alexander y Tommy Dreamer hicieron las paces, una vez «The Walking Machine» se dio cuenta de que el «ECW Original» no está de acuerdo con la actitud de Bully Ray.

Impact promocionó las implicaciones de Ace Austin y Chris Bey en la Super Junior Tag League, donde alcanzaron la final.

2 – Mike Bailey derrotó a Yuya Uemura

Quiere Impact que Bailey se mantenga candente y aquí «Speedball» se redimió un poco de su derrota hace dos semanas contra Josh Alexander. Una lucha de calidad PPV como el que no quiere la cosa en mitad de un episodio de Impact. Al concluir, Kenny King, desde México, apareció en pantalla para seguir pinchando a Bailey.

Motor City Machine Guns defenderán sus oros frente a Heath & Rhino, The Major Players y Ace Austin & Chris Bey en Hard To Kill. Esto promete.

Bully Ray dio al traste con el choque que iba a enfrentar a Johnny Swinger y Zicky Dice contra John Skyler y Jason Hotch. Y parece que estos han hecho alianza con Ray, pues atacaron posteriormente a un Josh Alexander que cayó en la trampa del tropecientas veces campeón de parejas. Para rematar su acto de rudeza, Ray atacó a Tommy Dreamer, quien también quiso pasarse por allí, e hizo que Alexander mirara con impotencia. Drama navideño.

Minutos más tarde, Josh Alexander pidió a Scott D’Amore que su combate contra Ray sea un Full Metal Mayhem. Dicho y hecho.

3 – Steve Maclin vs. Rich Swann acabó en doble conteo fuera del ring

Como poscombate, la seguridad tuvo que intervenir y separarlos.

Parece que Eddie Edwards tendrá que derrotar limpiamente a Jonathan Gresham en Hard To Kill si quiere volver a ganarse el respeto de su esposa. Matrimonio en juego durante el PPV.

4 – Mickie James y Jordynne Grace derrotaron a Tasha Steelz y Savannah Evans

El intríngulis aquí estuvo en el rol de Grace, muy dominante y decisiva en última instancia para la victoria, salvando a James de las garras de Steelz y Evans. Algo que, sin embargo, no gustó a James.