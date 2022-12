Algunas de las principales estrellas de All Elite Wrestling tienen nuevas camisetas a la venta en la tienda oficial, ShopAEW.com. Incluyendo a la nueva facción Mogul Affiliates Association, que recordemos que dio inicio el miércoles en Dynamite cuando el rapero Rick Ross confirmó a Swerve Strickland, Parker Boudreaux y Granden Goetzman cuando estos atacaron a Keith Lee, con quien hasta no hace mucho el primero de los tres luchadores formaba Swerve in my Glory; juntos fueron Campeones Mundiales de Parejas AEW.

► Algunas estrellas de AEW tienen nuevas camisetas

También tiene nuevas camisetas los integrantes del trío The Elite. No como tal sino que tanto Kenny Omega como The Young Bucks tienen las suyas propias. Ellos se encuentran rivalizando con el Death Triangle (PAC, Penta El Zero M y Rey Fénix) buscando recuperar el Campeonato Mundial de Tríos AEW. En estos momentos, están en una serie de siete combates que van ganando los monarcas 3-2. En espera de la siguiente lucha entre dos de los mejores equipos del mundo, veamos las nuevas camisetas:

A ellos se suma Wardlow, quien en el presente está intentando recuperar el Campeonato TNT de manos de Samoa Joe. En el próximo Rampage, el contendiente dedicará unas palabras al campeón hacia su siguiente enfrentamiento.

Sin olvidar a Eddie Kingston, quien últimamente ha estado trabajando más bien en programas secundarios como Dark.

O a Ricky Starks, un luchador que acaba de tener una oportunidad por el Campeonato Mundial AEW y que a cada semana que casa mejor es su situación: