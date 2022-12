Madusa ve doble discurso en despido de Mandy Rose

El despido de Mandy Rose de WWE sigue generando mucha polémica, pues muchos sienten que la empresa estuvo, bien, mientras que otros piensan que fue una exageración.

Una de las personas que habló fue Alundra Blayze (mejor conocida como Madusa), quien siente que realmente Mandy rompió el acuerdo con la empresa y que la luchadora sí incumplió el acuerdo con WWE.

Sin embargo, también reconoció que la forma en que fue tratada no fue la correcta, pues en muchos casos, los hombres violan la política de bienestar y tienen otros problemas y siguen en la empresa.

«Creo que hay cosas que todavía tienen que cambiar. Si fue un doble discurso, si no hubo advertencia para ella, hay que recordar que los hombres reciben advertencias en este negocio, y todavía están empleados allí, lo cual es desafortunado«, comentó la exluchadora en el podcast Wrestling Perspective.

► Mandy Rose sigue triunfando fuera de WWE

La excampeona de NXT fue despedida por publicar y vender contenido para adulto, aunque aún no son claros los detalles sobre su salida, pues la misma luchadora no ha hablado del tema; sin embargo, pese a su salida, mantiene su página de contenido activa y se dice que en solo una semana generó 500,000 dólares de ganancias.

Al momento no se sabe si Mandy volverá a luchar, pero en caso de hacerlo tendría que esperar mediados de marzo, después de que pasen los 90 días de la cláusula de no competencia de WWE. Aunque se ha hablado de que podría ir a IMPACT, realmente no se tiene certeza de si Rose volverá al ring o se dedicará a otras actividades.