La ex estrella de UFC Chael Sonnen espera que los fanáticos algún día puedan conocer la versión ‘real’ del contendiente de peso mediano Sean Strickland .

Si bien varios otros han aparecido durante mucho tiempo en los titulares por algunas declaraciones controvertidas, incluida la conspiración del gobierno de Bryce Mitchell sobre los tiroteos en las escuelas y las famosas formas de hablar basura de Colby Covington , no muchos han desarrollado una reputación que se acerque a la de Strickland.

Desde que regresó al redil en el peso mediano en 2020 luego de dos años fuera del octágono, “Tarzán” no se ha contenido con el micrófono o el teléfono en la mano, y se ha hecho conocido por sus diatribas en los medios y sus impactantes publicaciones en las redes sociales .

Pero como muchos han concluido con respecto a los comentarios públicos de Covington , Sonnen ha sugerido que puede que no todo sea lo que parece con el peso mediano en el puesto número 7…

Durante un video reciente subido a su canal de YouTube , el ex retador al título de peso semipesado y mediano, Sonnen, habló sobre la personalidad de Strickland, que sin duda ha dividido a la base de fanáticos.

Para «The American Gangster», la verdadera naturaleza de Strickland como persona está muy alejada del individuo descarado que asa a los miembros de los medios durante la semana de la pelea y expresa el deseo de matar dentro del octágono .

En cambio, Sonnen usó palabras como «respetuoso» y «de voz suave» para describir al tres veces cabeza de cartel de UFC, algo que espera que los fanáticos tengan la oportunidad de presenciar al conocerlo en persona.

“Solo quiero que lo conozcan, de verdad. Aunque sea de pasada, espero que lo veas (y) no te intimides. Él es uno de los tipos que te intimidarían de subir y saludar. Espero que subas a saludar. Strickland no solo no está loco, Strickland no solo es un tipo decente, Strickland es un caballero. Esa no es una palabra que puedas lanzar.

“Es respetuoso. Es de voz suave. Solo estoy compartiendo para ti, el Strickland que estás viendo: nunca saldría y rompería el personaje de un tipo, particularmente para uno que está funcionando tan bien. Se acaba de almidonar (en UFC 276) y (regresó) a un evento principal en el líder mundial de ESPN, cierto, las cosas van muy bien para Sean Strickland”, agregó Sonnen. “Pero hay un nivel de locura que va demasiado lejos, y él fue a hincarle el diente al mercado de ‘Estoy loco’”.

Strickland volvió a la acción el fin de semana pasado, cerrando el calendario de la promoción 2022 en el evento principal de UFC Vegas 66.

Si bien esperaba volver a la senda de la victoria contra Jared Cannonier luego de una brutal derrota por nocaut ante el ahora campeón Alex Pereira en julio pasado, «Tarzán» cayó en el lado equivocado de una decisión dividida después de una competencia increíblemente reñida de cinco asaltos .