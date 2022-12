RETRO LUCHAS: La Final Battle de El Genérico

Este pasado viernes 16 de diciembre se cumplieron diez años de una de las luchas más épicas de la historia, y que sus repercusiones siguen presentes a la fecha. Nos referimos al evento estelar del último PPV de 2012 de Ring of Honor: «Final Battle 2012: Doomsday», el Campeón Mundial de Peso Completo ROH, Kevin Steen, defendía la máxima presea ante su ex mejor amigo: El Genérico.

► Antecedentes

En los albores del siglo XXI, tanto Steen como El Genérico comenzaron a luchar, este último primero con su nombre original Rami Sebei y otros como Stevie McFly. Sus caminos se comenzaron a emparejar desde el principio, en 2003 en International Wrestling Syndicate (IWS) de Canadá, ya comenzaron a tener tanto enfrentamientos como actividad en parejas. En equipo comenzaron a aparecer en varias empresas fuera de Canadá como CZW, PWG, Chikara y varias más, donde se presentaban como lo que eran, un dueto canadiense que invadía el territorio.

El camino y la vida los llevó a Ring of Honor, donde comenzaron a hacer pareja el 17 de febrero de 2007, donde la dupla comenzó a ser anunciada como «Steenerico». En PWG, el equipo consiguió dos veces el Campeonato Mundial de Parejas PWG (el 29 de julio de 2007 ante PAC y Roderick Strong, y el 21 de marzo de 2008 ante Joey Ryan y Scott Lost).

En ROH se comenzaron a ser una pareja protagonista de dicha empresa junto a gente como los Hermanos Briscoe, The Age of the Fall (Jimmy Jacobs y Tyler Black -Seth Rollins-), y The American Wolves (Davey Richards y Eddie Edwards). El 6 de junio de 2008, ante la lesión de Mark Briscoe, el título de la especialidad había sido declarado vacante, y por tal motivo se organizó un torneo de una sola noche para coronar a nuevos monarcas. En dicho torneo dieron cuenta de Go Shiozaki y Nigel McGuiness, y Cris Hero y Adam Pearce, para caer en la final ante The Age of the Fall.

Sin embargo siguieron buscando la oportunidad y así, el 19 de septiembre de 2008, ante The Age of the Fall, Genérico y Steen se coronaron Campeones Mundiales de Parejas ROH. Tuvieron el título siete meses, haciendo siete defensas y cayendo ante los Wolves el 10 de abril de 2009.

► El fin de Steenerico

Después de caer ante los Wolves, Steen y El Genérico no aparecieron juntos en ROH sino hasta el PPV Final Battle de 2009 (19 de diciembre), donde enfrentaron en una gran lucha a The Young Bucks, cayendo estos después de que El Genérico se lesionara abajo del ring y en dos contra uno Matt y Nick Jackson llevaran a una fiesta de súper patadas a Steen.

Tras la lucha, Steen pidió el micrófono para dar un épico discurso sobre la lesión que había atravesado y su amigo fiel que nunca lo abandonó… antes de conectarle tremendo faul y azotarle una silla en la cabeza, desmoronándose así la amistad de los dos canadienses.

Todo el 2010, la rivalidad entre ambos tomó tintes épicos, en algunas ocasiones con las participaciones de Colt Cabana, reforzando a El Genérico, y Steve Corino en la esquina de Steen. En más de una ocasión, Steen agredió a fanáticos que usaban la máscara de El Genérico acarreándole varias reprimendas de las autoridades de ROH.

El punto de inflexión fue el 11 de septiembre, cuando en Glory by Honor IX, Steen despojó de su máscara a El Genérico, humillándolo públicamente. La mesa estaba puesta para que se hiciera el gran reto y Steen dio el paso: El Genérico tendría que exponer su máscara contra el contrato en ROH del propio Steen en Final Battle 2010.

El reto fue aceptado por el enmascarado, pero la directiva le ponía más interés al asunto: debido a la rivalidad volátil entre ambos, la lucha se llevaría acabo una vez que terminara el evento normal, y no sería sancionada por las autoridades de Ring of Honor, convirtiéndolo en una “pelea sin honor”.

Una batalla brutal fue lo que aquel 18 de diciembre de 2010 la gente en el Manhattan Center de New York protagonizaron El Genérico y Steen: Escupitajos; golpes y ahorcamientos con cadenas; mesas; escaleras; castigos por demás viciosos y viciados de uno y otro lado; las barandillas de protección usadas de diferentes formas para castigar; las sillas no sólo fueron usadas para golpear la cabeza, sino como complementos de otros castigos; tres árbitros tuvieron que intervenir al ser eliminados sus antecesores; también Corino y Cabana hicieron acto de presencia… La afición que inicialmente estaba eufórica poco a poco se fue callando, pensando en la integridad de los gladiadores, pero el bullicio aumentaba cuando El Genérico parecía que ganaba. En el punto más catártico El Genérico se hizo de una silla y cuando parecía que le tundiría a Steen, éste sacó la máscara que tenía de su ex amigo diciéndole que era de su propiedad, El Genérico desconcertado bajó la silla, y en un acto inesperado se despojó de su máscara, y asestósele tremendo sillazo a Steen dejándolo listo para el conteo definitivo.

La salida de Steen de Ring of Honor duró alrededor de seis meses. Durante ese periodo de tiempo, El Genérico se coronó brevemente Campeón de Televisión ROH y sostuvo rivalidades con los miembros de House of Truth. Steen por su parte regresó pero tuvo muchos problemas con Jim Cornette y el presidente de ROH, Cary Silkin, por lo cual la rivalidad estuvo fría casi todo ese 2011, hasta que a finales de ese año Steen comenzó a volver a ser una piedra en el zapato de El Genérico, interrumpiendo casi todos sus encuentros.

Esto llevó a otro punto de inflexión: Showdown in the Sun. El 30 de marzo de 2012 se enfrentaron en un encuentro de “el último hombre de pie”, donde el perdedor tendría que abandonar la empresa. Esta ocasión el triunfo correspondió a Steen, y El Genérico dejó ROH.

La racha de victorias de Steen lo llevaron pronto a desafiar al monarca máximo de la empresa, Davey Richards, a quién despojó del Campeonato Mundial de Peso Completo ROH el 12 de mayo en el PPV Border Wars. Su racha como monarca abarca defensas ante gente como Eddie Edwards, Rhino, Eddie Kingston, Jay Lethal y Michael Elgin. Sin embargo, el 13 de octubre, tras la victoria sobre Elgin, le entregaron una misteriosa caja que contenía la máscara de El Genérico.

► La batalla final de las Batallas Finales

Así fue como llegamos al 16 de diciembre de aquel 2012, otra vez en el Manhattan Center, Steen defendiendo su título ante el reinstalado Genérico en una lucha de escaleras.

Si hubiera que definir “insanidad” en una sola imagen, seguramente se tendría que escoger alguna de esta lucha. Sin llegar a los tintes brutales que tuvieron algunos de sus otros encuentros, la lucha en escaleras tuvo muchos de los castigos más dolorosos de esta rivalidad, y posiblemente de la lucha libre en este siglo.

Hablar de que fueron más de diez escaleras las que terminaron por ser inservibles después de esa noche es poco, pues además hubo mesas y muchos castigos de poder sobre los mismos artefactos.

El camino parecía aplanado para que El Genérico consolidara su carrera en la empresa del Honor ganándole a su máximo rival el título más influyente en el circuito independiente de Estados Unidos, y del mundo entero.

Pero en una estructura construida con dos escaleras gigantescas atravesadas por dos inferiores, Steen tenía otros planes al patear con toda su fuerza la entrepierna del enmascarado y aplicarle un package piledriver sobre las escaleras que hizo que cayera aparatosamente al ring, dejando el camino libre en su intento por descolgar el cinturón que lo definía como el mejor luchador del Ring of Honor.

► Repercusiones

La lucha fue catalogada como la mejor no del año, sino de la década. Aunque cierto periodista no le dio la categoría de Cinco Estrellas.

Steen se mantuvo como sólido monarca hasta el 5 de abril de 2013 cuando fue derrotado por Jay Briscoe.

Tras un año más en ROH, Steen que se cambió el apellido en Owens, apareció en NXT y posteriormente se convirtió en el mejor amigo de Chris Jericho, consolidando su carrera como uno de los mejores luchadores de WWE.