Luchadora ausente desde julio volvería en Royal Rumble 2020

Se diría que Naomi pagó los platos rotos de los incidentes que envolvieron a Jimmy Uso en 2019, pese a no ser ella responsable directa de estos. Porque precisamente desde que saltó la noticia del último arresto del samoano, la ex Campeona SmackDown desapareció de las pantallas de WWE, reportándose que ambos estaban fuera de los planes de los creativos. Aunque no podemos decir que estuviera teniendo grandes éxitos, pues por entonces su lugar habitual de desempeño era Main Event.

Pero parece que una vez Jimmy y Jey Uso regresaron a televisión este mes, comienza a hablarse con propiedad del retorno de Naomi. De hecho, la propia gladiadora ya trazó plan para su reaparición durante una entrevista publicada la semana pasada, sugiriendo la posibilidad de hacer equipo con Bianca Belair y Ember Moon.

► Royal Rumble 2020, sin ir más lejos

Vía de la que de momento no tiene constancia Mike Johnson de PWInsider, quien a cambio ofrece un reporte de horizonte más inmediato: Royal Rumble 2020.

La estrella de WWE Naomi, quien no ha luchado en la compañía desde julio del pasado año, tiene previsto estar en Houston, Texas, para el PPV Royal Rumble, según ha confirmado PWInsider.com […] Se dice que volverá pronto y será situada en la marca SmackDown. El Royal Rumble sería el lugar más lógico para ese retorno.

Una campal femenil mucho más abierta a sorpresas a día de hoy que la varonil, pues restan aún 25 plazas por concretarse. Les recuerdo el cartel del PPV.

CAMPEONATO UNIVERSAL WWE; STRAP MATCH

Bray Wyatt (c) vs. Daniel Bryan

CAMPEONATO FEMENIL RAW

Becky Lynch (c) vs. Asuka

CAMPEONATO FEMENIL SMACKDOWN

Bayley (c) vs. Lacey Evans

CAMPEONATO DE ESTADOS UNIDOS

Andrade (c) vs. Humberto Carrillo

CAMPAL FEMENIL POR UNA OPORTUNIDAD TITULAR EN WRESTLEMANIA 36

Charlotte Flair, Alexa Bliss, Nikki Cross, Sarah Logan, Natalya y 25 luchadoras más por determinar

CAMPAL VARONIL POR UNA OPORTUNIDAD TITULAR EN WRESTLEMANIA 36

Roman Reigns, Brock Lesnar, AJ Styles, Randy Orton, Rey Mysterio, Ricochet, Erick Rowan, Drew McIntyre, King Corbin, Elias, Dolph Ziggler, Otis, Tucker, Aleister Black, Buddy Murphy, Rusev, Bobby Lashley, R-Truth, Caín Velásquez, Braun Strowman, Shinsuke Nakamura, Seth Rollins, Buddy Murphy, Kevin Owens, Samoa Joe, Kofi Kingston, Big E y 3 luchadores más por determinar

FALLS COUNT ANYWHERE

Roman Reigns vs. King Corbin

Sheamus vs. Shorty G