Alexa Bliss es una de las mejores talentos en el negocio cuando tiene el uso de la palabra o cuando recurre a sus redes sociales. Además, nadie puede discutir su encanto y precisamente la propia Alexa se dio el tiempo hace algunos días en responder a un fanático con un comentario sensual sobre su trasero.

Aquella vez no fue la primera ocasión en que Alexa Bliss comenta sobre su trasero; no obstante, sí protestó que dicha foto tuviera más «me gusta» que una foto de su cerdito Larry-Steve. No solo eso, sino que la diferencia en la cantidad de seguidores es abismal (4 millones 400 mil de «la diosa» contra 97 mil de su mascota).

► Alexa Bliss está orgullosa a su cerdo

Además de sus cualidades dentro y fuera del ring, Alexa Bliss también es una orgullosa madre porcina que está obsesionada con su mascota, Larry-Steve; por eso, está molesta por el hecho de él no recibe la misma cantidad de «me gusta» que ella, indistintamente de lo que publique en la cuenta de Instagram.

De hecho, Alexa Bliss dio unas pequeñas palabras a TMZ Sports en el Aeropuerto de Los Ángeles, donde mencionó el origen del nombre de su cerdo Larry-Steve.

«Porque es sureño y tiene dos nombres. Lo conseguí de Nashville y no me pude decidir si llamarlo Larry o Steve, entonces, ¿por qué no ponerle ambos?»

Bliss dijo que ser dueña de una mascota es como «tener un niño de cuatro años que constantemente hace berrinches«. Luego le hicieron la pregunta sobre el problema que Bliss tiene con los fanáticos que les gustan más las fotos de su trasero que las de Larry-Steve, ante lo cual respondió:

«Esta es la situación: creo que Larry es mucho más lindo que mi trasero, así que siento que necesita obtener todos los ‘likes’ del mundo».

Alexa Bliss dijo que recomienda al ciento por ciento el tener un cerdo mascota y obviamente ama a Larry-Steve. Eso probablemente no cambiará la inclinación de los fanáticos a cambiar los «me gusta» en las fotos de su trasero por las de su precioso cerdito.