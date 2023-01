Manny Lemons, luchador independiente, tuvo la oportunidad de aparecer en la WWE y AEW al mismo tiempo. Esto fue durante el Monday Night Raw del 2 de enero de 2023, cuando trabajó como guardia de seguridad en el segmento de apertura de The Bloodline, y en una lucha en el episodio de Dark: Elevation que fue grabado el 28 de diciembre de 2022. Hablando recientemente con PWMania, el también ex IMPACT! Wrestling dio a conocer como fue el proceso para que se diera esa curiosa situación.

On the new @WWE RAW: Manny Lemons @mannylemons became the 6th wrestler to appear in both the WWE (RAW) & AEW (Dark: Elevation) in the same night.#WWE #WWERaw #AEW #AEWDarkElevation pic.twitter.com/YLaMVUCtjM

— The Local Competitor (@LocalCompWWE) January 3, 2023