Austin Theory se está haciendo fuerte como Campeón de Estados Unidos después de retener el título ante Seth Rollins en el Raw de esta semana. No fue de la manera más limpia así que cualquiera pensaría que van a tener una nueva lucha, probablemente en Royal Rumble 2023. Tres semanas por delante le vendrían de maravilla al contendiente debido a que se lastimó en el combate.

En el mismo show, Alexa Bliss hizo un nuevo acercamiento a la oscuridad atacando tanto a Bianca Belair como al réferi de su encuentro. Desde que Bray Wyatt volvió a la WWE la ha estado endemoniando una vez más. En el caso de las luchadoras, también es de esperar que se enfrenten por el Campeonato Femenil Raw en el primer Evento Premium del año el 28 de enero.

