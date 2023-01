Josh Alexander va a exponer el Campeonato Mundial Impact ante Bully Ray en Hard To Kill 2023 el 13 de enero y hablando recientemente con Pro Wrestling Torch explicaba el interesante choque de estilos que será este combate teniendo en cuenta cómo ambos han desarrollado sus carreras. Recordemos que será un combate Full Metal Mayhem, similar al TLC, con mesas, sillas y escaleras. Cualquiera diría que el contendiente es favorito, pero el campeón está emocionado de mostrar una faceta más violenta de sí mismo.

“Creo que todas las piezas se han configurado con la historia para que todos se involucren en el combate. Como dijiste, será un estilo diferente de combate, un tipo diferente de oponente. Bully [Ray] ha hecho toda su carrera siendo el perfeccionista de Mesas, Escaleras, Sillas y todo eso. Ha hecho su carrera siendo bueno en esas cosas y usándolas. Yo soy conocido como la máquina de lucha libre y el luchador de luchadores. Nunca he usado nada de eso en IMPACT Wrestling, y casi nunca a lo largo de toda mi carrera, por lo que será un tipo de entorno diferente para mí.

“Voy a tener la oportunidad de mostrarles a todos que hay un lado diferente de mí, un poco más violento y extremo, pero estoy emocionado de mostrarles a los fanáticos algo diferente de lo que han visto en mí porque pienso mucho de veces, especialmente ahora, te encasillan en categorías. Este tipo es un luchador técnico, este tipo es un peleador, este tipo es un hablador, este tipo es esto. Creo que puedo marcar cada casilla en la lucha libre profesional y estoy emocionado de mostrarles eso a todos en Hard To Kill”.

