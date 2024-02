Lucha titular anunciada para el próximo WWE NXT

A falta de unos días para su realización, el próximo programa de NXT tiene una forma estupenda. Hace unas horas se dio a conocer que Carmelo Hayes estará enfrentando a Joe Gacy en un combate que no tiene una rivalidad como tal pues el exCampeón NXT está rivalizando con Trick Williams e Ilja Dragunov mientras que su oponenente lo hace con Dijak. Aún así, será un choque interesante. Pero no el único anunciado últimamente para el show.

🚨 🚨 🚨 After what happened when NXT went off the air, @JoeGacy will go one-on-one with @Carmelo_WWE THIS TUESDAY on #WWENXT! 📺 8/7c on @USANetwork pic.twitter.com/aBUZOQbcB4 — WWE NXT (@WWENXT) February 10, 2024

► Shotzi vs. Lyra Valkyria

Durante el House Show que NXT acaba de realizar en Venice, Florida, se hizo oficial que Shotzi estará retando a Lyra Valkyria por el Campeonato Femenil NXT después de que la luchadora de SmackDown venciera a la monarca en una lucha de parejas en la que se unió a Gigi Dolin; Valkyria hizo lo propio con Tatum Paxley. WWE todavía no lo comparte en sus redes sociales pero el combate va a realizarse el martes.

Shotzi has a title match this tuesday. #nxtvenice pic.twitter.com/g4Ls9iPmt6 — Nick Zongker (@nzongker58) February 11, 2024

Shotzi gets a title shot against Lyra on Tuesday's NXT. Was set up at tonight's live event in Venice — Sean Ross Sapp of Fightful.com (@SeanRossSapp) February 11, 2024

Con esta nueva lucha anunciada de manera oficial, el cartel que presentará este nuevo show de NXT es el siguiente:

CAMPEONATO FEMENIL NXT : Lyra Valkyria (c) vs. Shotzi

: Lyra Valkyria (c) vs. Shotzi CAMPEONATO DE PAREJAS NXT : The Family (Tony D’Angelo & Channing ‘Stacks’ Lorenzo) (c) vs. Wolf Dogs (Bron Breakker & Baron Corbin)

: The Family (Tony D’Angelo & Channing ‘Stacks’ Lorenzo) (c) vs. Wolf Dogs (Bron Breakker & Baron Corbin) Noam Dar & Oro Mensah vs. Von Wagner & Mr. Stone

Kiana James vs. Brinley Reece

Adriana Rizzo vs. Jaida Parker

Carmelo Hayes vs. Joe Gacy

Gauntlet Match: Ridge Holland vs. Gallus (Joe Coffey, Mark Coffey, & Wolfgang)

Ask and you shall receive…@RidgeWWE will take on #Gallus in a Gauntlet Match THIS TUESDAY on #WWENXT! 📺 8/7c on @USANetwork pic.twitter.com/0mb0Agua07 — WWE NXT (@WWENXT) February 10, 2024

En espera de que comience una nueva semana, no te pierdas nada de lo que ha ocurrido en los programas de esta que está terminando para estar al día de la actualidad de WWE.