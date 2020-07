La expectación para el regreso oficial de lucha libre en México en grande, aunque algunas promotoras e han aventurado a hacer funciones sin público, aún con advertencias o sanciones de las comisiones, y otras incluso lo han hecho de forma normal, como en el caso de la Arena Margarita en San Luis Potosí, lo cierto es que las autoridades aún no dan luz verde para que regrese la actividad por la pandemia del coronavirus.

Y es que desde que comenzó a esparcirse la enfermedad Covid-19, las funciones de lucha libre, así como todos los eventos deportivos y de espectáculos fueron cancelados, incluidas Homenaje a dos Leyendas del CMLL y Rey de Reyes de AAA. Esto sin contar los numerosos eventos de las empresas e independientes, que han dejado de hacerse desde el mes de marzo y que prácticamente llevan cuatro meses sin realizarse funciones.

►La Lucha Libre ¿cuándo regresa?

La pregunta clave está en el aire ¿cuándo volveremos a ver lucha libre en las arenas?, la situación no es sencilla, pues realmente no depende ni de las comisiones que esto pueda suceder, si no de los gobiernos estatales e incluso del federal. Las autoridades al momento tienen a todo México en "semáforo rojo y naranja" y mientras la situación no cambie, la lucha libre no volverá.

"Ahorita no se pueden hacer funciones de lucha libre, pero se siguen haciendo, llevamos más de 40 muertos (gente de lucha libre que ha fallecido por coronavirus), esto es en serio", comentó el Presidente de la Comisión de Lucha Libre de la Ciudad de México, el Fantasma en entrevista con Más Lucha.

"A mí me interesa que haya eventos, pero no es del Fantasma, no es de la comisión, el gobierno me dice 'no autorices ningún evento'. Me ha estado hablando el señor Lutteroth (del CMLL), también de Lucha Libre Triple A, que ya quieren hacer los eventos, pero no está en uno”.

Sin embargo, aunque muchos han buscado la forma de volver a la actividad, con eventos a puerta cerrada, en la Ciudad de México eso no será posible pronto.

"Aquí, no por orden mía, si no por las autoridades están prohibidas las funciones a puerta cerrada".

►Hasta semáforo amarillo habrá lucha libre

Y desgraciadamente no se sabe cuándo volverá la lucha libre, pues mientras que el semáforo está más cerca de mantenerse en rojo, las autoridades solo permitirán funciones hasta que esté en amarillo.

"Todos los días estoy hablando con las autoridades, si ya se están haciendo de funciones de box y futbol, pero me dicen que no hasta que el semáforo esté en amarillo, el que tiene la última palabra es la Secretaría de Salud".

TV Azteca se encuentra realizando funciones de box y el campeonato de futbol mexicano está por comenzar a finales de este mes de julio, sin embargo, en todos los casos se han realizado pruebas y hay un control para evitar contagio, algo que en la lucha libre no se ha realizado.

Mientras que en varios lados de la república varios promotores se han aventurado a las luchas a puerta cerrada, aún sin permiso de la comisión, en la Ciudad de México eso tendrá que esperar.