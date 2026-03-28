LUCHA LIBRE AAA 28 de marzo de 2026: Cartelera, horarios y dónde ver en vivo

por
Dónde ver Lucha Libre AAA 28 de marzo 2026 | Laredo Kid vs. Dragon Lee vs. Jack Cartwheel vs. TJP

Este sábado 28 de marzo, AAA regresa con una nueva edición de LUCHA LIBRE AAA en FOX desde el Auditorio GNP Seguros en Puebla de Zaragoza, Puebla.

► El pasado sábado en Lucha Libre AAA

  1. Rey Fénix, Mr. Iguana y Lola Vice vencieron a La Hiedra y Money Machine (Colmillo de Plata y Garra de Oro) (** 1/2)
  2. CAMPEONATO DE PAREJAS AAA: Psycho Clown y Pagano (c) vs. War Raiders (Ivar y Erik): No Contest (***)

► Cartelera Lucha Libre AAA 28 de marzo de 2026

Cobertura y resultados Lucha Libre AAA 28 de marzo 2026 | Laredo Kid vs. Dragon Lee vs. Jack Cartwheel vs. TJP
Lucha Libre AAA 28 de marzo 2026.
  • LUCHA DE CUATRO ESQUINAS POR EL CAMPEONATO PESO CRUCERO AAA: Laredo Kid (c) vs. Jack Cartwheel vs. TJP vs. Dragon Lee
  • El Fiscal vs. Abismo Negro
  • El Hijo del Vikingo confronta a Penta

► ¿Dónde ver Lucha Libre AAA en vivo?

Fecha: Sábado 28 de marzo de 2026.
Horario de referencia: 20:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México).
Sede: Auditorio GNP Seguros Puebla de Zaragoza, Puebla, México.

Región / Ciudad / País Hora local Plataforma
México (CDMX, Guadalajara, Monterrey) 20:00 FOX / FOX One
México — FOX Tubi 22:00 FOX Tubi
Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica 20:00 FOX / FOX One
Panamá 21:00 YouTube FOX
Estados Unidos — Nueva York (ET) 22:00 YouTube / Facebook
Estados Unidos — Chicago (CT) 21:00 YouTube / Facebook
Estados Unidos — Denver (MT) 20:00 YouTube / Facebook
Estados Unidos — Los Ángeles (PT) 19:00 YouTube / Facebook
Canadá — Toronto / Montreal 22:00 YouTube / Facebook
Puerto Rico, República Dominicana 22:00 YouTube / Facebook
Colombia, Perú, Ecuador 20:00 YouTube FOX
Venezuela, Bolivia 21:00 YouTube FOX
Chile (Santiago) 22:00 YouTube FOX
Argentina, Uruguay, Paraguay 23:00 YouTube FOX
Brasil (Brasilia) 23:00 YouTube / Facebook
Reino Unido — Londres 02:00 (29 mar.) YouTube / Facebook
España, Francia, Alemania, Italia 03:00 (29 mar.) YouTube / Facebook
Islas Canarias 02:00 (29 mar.) YouTube / Facebook
India (Nueva Delhi) 07:30 (29 mar.) YouTube / Facebook
Filipinas (Manila) 10:00 (29 mar.) YouTube / Facebook
Japón (Tokio) 11:00 (29 mar.) YouTube / Facebook
Australia — Sídney / Melbourne 13:00 (29 mar.) YouTube / Facebook
Nueva Zelanda — Auckland 15:00 (29 mar.) YouTube / Facebook

Los horarios pueden variar dependiendo de cambios de horario de verano en algunos países.

LA LUCHA SIGUE...
Suscríbete para recibir un resumen diario de las últimas noticias.
icon
Al suscribirte confirmas estar de acuerdo con nuestra política de privacidad

- Amante de la lucha libre y las arte marciales mixtas - Autor en SuperLuchas desde el 2012 - ig: @robertomeregildo6

Archivo de artículos