Este sábado 28 de marzo, AAA regresa con una nueva edición de LUCHA LIBRE AAA en FOX desde el Auditorio GNP Seguros en Puebla de Zaragoza, Puebla.

► El pasado sábado en Lucha Libre AAA

Rey Fénix, Mr. Iguana y Lola Vice vencieron a La Hiedra y Money Machine (Colmillo de Plata y Garra de Oro) (** 1/2) CAMPEONATO DE PAREJAS AAA: Psycho Clown y Pagano (c) vs. War Raiders (Ivar y Erik): No Contest (***)

► Cartelera Lucha Libre AAA 28 de marzo de 2026

LUCHA DE CUATRO ESQUINAS POR EL CAMPEONATO PESO CRUCERO AAA: Laredo Kid (c) vs. Jack Cartwheel vs. TJP vs. Dragon Lee

Laredo Kid (c) vs. Jack Cartwheel vs. TJP vs. Dragon Lee El Fiscal vs. Abismo Negro

El Hijo del Vikingo confronta a Penta

► ¿Dónde ver Lucha Libre AAA en vivo?

Fecha: Sábado 28 de marzo de 2026.

Horario de referencia: 20:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México).

Sede: Auditorio GNP Seguros Puebla de Zaragoza, Puebla, México.

Región / Ciudad / País Hora local Plataforma México (CDMX, Guadalajara, Monterrey) 20:00 FOX / FOX One México — FOX Tubi 22:00 FOX Tubi Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica 20:00 FOX / FOX One Panamá 21:00 YouTube FOX Estados Unidos — Nueva York (ET) 22:00 YouTube / Facebook Estados Unidos — Chicago (CT) 21:00 YouTube / Facebook Estados Unidos — Denver (MT) 20:00 YouTube / Facebook Estados Unidos — Los Ángeles (PT) 19:00 YouTube / Facebook Canadá — Toronto / Montreal 22:00 YouTube / Facebook Puerto Rico, República Dominicana 22:00 YouTube / Facebook Colombia, Perú, Ecuador 20:00 YouTube FOX Venezuela, Bolivia 21:00 YouTube FOX Chile (Santiago) 22:00 YouTube FOX Argentina, Uruguay, Paraguay 23:00 YouTube FOX Brasil (Brasilia) 23:00 YouTube / Facebook Reino Unido — Londres 02:00 (29 mar.) YouTube / Facebook España, Francia, Alemania, Italia 03:00 (29 mar.) YouTube / Facebook Islas Canarias 02:00 (29 mar.) YouTube / Facebook India (Nueva Delhi) 07:30 (29 mar.) YouTube / Facebook Filipinas (Manila) 10:00 (29 mar.) YouTube / Facebook Japón (Tokio) 11:00 (29 mar.) YouTube / Facebook Australia — Sídney / Melbourne 13:00 (29 mar.) YouTube / Facebook Nueva Zelanda — Auckland 15:00 (29 mar.) YouTube / Facebook

Los horarios pueden variar dependiendo de cambios de horario de verano en algunos países.