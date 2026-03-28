Este sábado 28 de marzo, AAA regresa con una nueva edición de LUCHA LIBRE AAA en FOX desde el Auditorio GNP Seguros en Puebla de Zaragoza, Puebla.
► El pasado sábado en Lucha Libre AAA
- Rey Fénix, Mr. Iguana y Lola Vice vencieron a La Hiedra y Money Machine (Colmillo de Plata y Garra de Oro) (** 1/2)
- CAMPEONATO DE PAREJAS AAA: Psycho Clown y Pagano (c) vs. War Raiders (Ivar y Erik): No Contest (***)
► Cartelera Lucha Libre AAA 28 de marzo de 2026
- LUCHA DE CUATRO ESQUINAS POR EL CAMPEONATO PESO CRUCERO AAA: Laredo Kid (c) vs. Jack Cartwheel vs. TJP vs. Dragon Lee
- El Fiscal vs. Abismo Negro
- El Hijo del Vikingo confronta a Penta
► ¿Dónde ver Lucha Libre AAA en vivo?
Fecha: Sábado 28 de marzo de 2026.
Horario de referencia: 20:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México).
Sede: Auditorio GNP Seguros Puebla de Zaragoza, Puebla, México.
|Región / Ciudad / País
|Hora local
|Plataforma
|México (CDMX, Guadalajara, Monterrey)
|20:00
|FOX / FOX One
|México — FOX Tubi
|22:00
|FOX Tubi
|Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica
|20:00
|FOX / FOX One
|Panamá
|21:00
|YouTube FOX
|Estados Unidos — Nueva York (ET)
|22:00
|YouTube / Facebook
|Estados Unidos — Chicago (CT)
|21:00
|YouTube / Facebook
|Estados Unidos — Denver (MT)
|20:00
|YouTube / Facebook
|Estados Unidos — Los Ángeles (PT)
|19:00
|YouTube / Facebook
|Canadá — Toronto / Montreal
|22:00
|YouTube / Facebook
|Puerto Rico, República Dominicana
|22:00
|YouTube / Facebook
|Colombia, Perú, Ecuador
|20:00
|YouTube FOX
|Venezuela, Bolivia
|21:00
|YouTube FOX
|Chile (Santiago)
|22:00
|YouTube FOX
|Argentina, Uruguay, Paraguay
|23:00
|YouTube FOX
|Brasil (Brasilia)
|23:00
|YouTube / Facebook
|Reino Unido — Londres
|02:00 (29 mar.)
|YouTube / Facebook
|España, Francia, Alemania, Italia
|03:00 (29 mar.)
|YouTube / Facebook
|Islas Canarias
|02:00 (29 mar.)
|YouTube / Facebook
|India (Nueva Delhi)
|07:30 (29 mar.)
|YouTube / Facebook
|Filipinas (Manila)
|10:00 (29 mar.)
|YouTube / Facebook
|Japón (Tokio)
|11:00 (29 mar.)
|YouTube / Facebook
|Australia — Sídney / Melbourne
|13:00 (29 mar.)
|YouTube / Facebook
|Nueva Zelanda — Auckland
|15:00 (29 mar.)
|YouTube / Facebook
Los horarios pueden variar dependiendo de cambios de horario de verano en algunos países.