Este sábado 28 de marzo, AEW Collision se emitirá desde el Alliant Energy Powerhouse en Cedars Rapids, Iowa. Será otra gran noche con luchas de alto impacto.
► El pasado sábado en AEW Collision
- CAMPEONATO TNT: Kyle Fletcher (c) retuvo ante Robbie Eagles (****)
- Rush, Dralístico y The Beast Mortos vencieron a Dom Kubrick, Lucas y Alfa Zo (*** 1/2)
- Jamie Hayter y Alex Windsor vencieron a Julia Hart y Skue Blue (*** 1/2)
- Claudio Castagnoli y Daniel García vencieron a Komander y Máscara Dorada (**** 1/2)
► Cartelera AEW Collision 28 de marzo 2026
- CAMPEONATO INTERNACIONAL AEW: Kazuchika Okada (c) vs. Kevin Knight.
- CAMPEONATO FEMENIL DE PAREJAS AEW: Divine Dominion (Megan Bayne y Lena Kross) (c) vs. Babes of Wrath (Willow Nightingale y Harley Cameron).
- Tommaso Ciampa vs. Ace Austin.
► ¿Dónde ver AEW Collision en vivo?
Fecha: sábado 28 de marzo de 2026.
Horario (referencia): 18:00 hrs, Ciudad de México
Sede: Alliant Energy Powerhouse Cedars Rapids, Iowa.
|Región / Ciudad
|Hora local
|Plataforma
|México — CDMX, Guadalajara, Monterrey
|18:00
|Fox Sports México
|Estados Unidos — Nueva York (ET)
|20:00
|TNT / HBO Max
|Estados Unidos — Chicago (CT)
|19:00
|TNT / HBO Max
|Estados Unidos — Denver (MT)
|18:00
|TNT / HBO Max
|Estados Unidos — Los Ángeles (PT)
|17:00
|TNT / HBO Max
|Canadá — Toronto / Montreal
|20:00
|TSN / AEW Plus
|Centroamérica
|18:00
|ViX / AEW Plus
|Panamá
|19:00
|ViX / AEW Plus
|Caribe — Puerto Rico, República Dominicana
|20:00
|ViX / AEW Plus
|Colombia, Perú, Ecuador
|19:00
|ViX / AEW Plus
|Venezuela, Bolivia, Paraguay
|20:00
|ViX / AEW Plus
|Chile (Santiago)
|21:00
|ViX / AEW Plus
|Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia)
|21:00
|ViX / AEW Plus
|Reino Unido — Londres
|00:00 (29 mar.)
|AEW Plus
|España, Francia, Alemania, Italia
|01:00 (29 mar.)
|DAZN / AEW Plus
|Japón
|09:00 (29 mar.)
|AEW Plus
|Australia — Sídney
|11:00 (29 mar.)
|AEW Plus
|Nueva Zelanda — Auckland
|13:00 (29 mar.)
|AEW Plus
|África y Medio Oriente
|Varía
|AEW Plus
Los horarios pueden variar dependiendo de programación local o cambios de horario de verano.