AEW COLLISION 28 de marzo de 2026: Cartelera, horarios y dónde ver en vivo

por
Dónde ver AEW Collision 28 de marzo 2026 | Kazuchika Okada vs. Kevin Knight

Este sábado 28 de marzo, AEW Collision se emitirá desde el Alliant Energy Powerhouse en Cedars Rapids, Iowa. Será otra gran noche con luchas de alto impacto.

► El pasado sábado en AEW Collision

  1. CAMPEONATO TNT: Kyle Fletcher (c) retuvo ante Robbie Eagles (****)
  2. Rush, Dralístico y The Beast Mortos vencieron a Dom Kubrick, Lucas y Alfa Zo (*** 1/2)
  3. Jamie Hayter y Alex Windsor vencieron a Julia Hart y Skue Blue (*** 1/2)
  4. Claudio Castagnoli y Daniel García vencieron a Komander y Máscara Dorada (**** 1/2)

► Cartelera AEW Collision 28 de marzo 2026

Cobertura y resultados AEW Collision 28 de marzo 2026 | Kazuchika Okada vs. Kevin Knight
AEW Collision 28 de marzo 2026.
  • CAMPEONATO INTERNACIONAL AEW: Kazuchika Okada (c) vs. Kevin Knight.
  • CAMPEONATO FEMENIL DE PAREJAS AEW: Divine Dominion (Megan Bayne y Lena Kross) (c) vs. Babes of Wrath (Willow Nightingale y Harley Cameron).
  • Tommaso Ciampa vs. Ace Austin.

► ¿Dónde ver AEW Collision en vivo?

Fecha: sábado 28 de marzo de 2026.
Horario (referencia): 18:00 hrs, Ciudad de México
Sede: Alliant Energy Powerhouse  Cedars Rapids, Iowa.

Región / Ciudad Hora local Plataforma
México — CDMX, Guadalajara, Monterrey 18:00 Fox Sports México
Estados Unidos — Nueva York (ET) 20:00 TNT / HBO Max
Estados Unidos — Chicago (CT) 19:00 TNT / HBO Max
Estados Unidos — Denver (MT) 18:00 TNT / HBO Max
Estados Unidos — Los Ángeles (PT) 17:00 TNT / HBO Max
Canadá — Toronto / Montreal 20:00 TSN / AEW Plus
Centroamérica 18:00 ViX / AEW Plus
Panamá 19:00 ViX / AEW Plus
Caribe — Puerto Rico, República Dominicana 20:00 ViX / AEW Plus
Colombia, Perú, Ecuador 19:00 ViX / AEW Plus
Venezuela, Bolivia, Paraguay 20:00 ViX / AEW Plus
Chile (Santiago) 21:00 ViX / AEW Plus
Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia) 21:00 ViX / AEW Plus
Reino Unido — Londres 00:00 (29 mar.) AEW Plus
España, Francia, Alemania, Italia 01:00 (29 mar.) DAZN / AEW Plus
Japón 09:00 (29 mar.) AEW Plus
Australia — Sídney 11:00 (29 mar.) AEW Plus
Nueva Zelanda — Auckland 13:00 (29 mar.) AEW Plus
África y Medio Oriente Varía AEW Plus

Los horarios pueden variar dependiendo de programación local o cambios de horario de verano.

LA LUCHA SIGUE...
Suscríbete para recibir un resumen diario de las últimas noticias.
icon
Al suscribirte confirmas estar de acuerdo con nuestra política de privacidad

- Amante de la lucha libre y las arte marciales mixtas - Autor en SuperLuchas desde el 2012 - ig: @robertomeregildo6

Archivo de artículos