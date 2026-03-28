Este sábado 28 de marzo, AEW Collision se emitirá desde el Alliant Energy Powerhouse en Cedars Rapids, Iowa. Será otra gran noche con luchas de alto impacto.

► El pasado sábado en AEW Collision

CAMPEONATO TNT: Kyle Fletcher (c) retuvo ante Robbie Eagles (****) Rush, Dralístico y The Beast Mortos vencieron a Dom Kubrick, Lucas y Alfa Zo (*** 1/2) Jamie Hayter y Alex Windsor vencieron a Julia Hart y Skue Blue (*** 1/2) Claudio Castagnoli y Daniel García vencieron a Komander y Máscara Dorada (**** 1/2)

► Cartelera AEW Collision 28 de marzo 2026

CAMPEONATO INTERNACIONAL AEW: Kazuchika Okada (c) vs. Kevin Knight.

Kazuchika Okada (c) vs. Kevin Knight. CAMPEONATO FEMENIL DE PAREJAS AEW: Divine Dominion (Megan Bayne y Lena Kross) (c) vs. Babes of Wrath (Willow Nightingale y Harley Cameron).

Divine Dominion (Megan Bayne y Lena Kross) (c) vs. Babes of Wrath (Willow Nightingale y Harley Cameron). Tommaso Ciampa vs. Ace Austin.

► ¿Dónde ver AEW Collision en vivo?

Fecha: sábado 28 de marzo de 2026.

Horario (referencia): 18:00 hrs, Ciudad de México

Sede: Alliant Energy Powerhouse Cedars Rapids, Iowa.

Región / Ciudad Hora local Plataforma México — CDMX, Guadalajara, Monterrey 18:00 Fox Sports México Estados Unidos — Nueva York (ET) 20:00 TNT / HBO Max Estados Unidos — Chicago (CT) 19:00 TNT / HBO Max Estados Unidos — Denver (MT) 18:00 TNT / HBO Max Estados Unidos — Los Ángeles (PT) 17:00 TNT / HBO Max Canadá — Toronto / Montreal 20:00 TSN / AEW Plus Centroamérica 18:00 ViX / AEW Plus Panamá 19:00 ViX / AEW Plus Caribe — Puerto Rico, República Dominicana 20:00 ViX / AEW Plus Colombia, Perú, Ecuador 19:00 ViX / AEW Plus Venezuela, Bolivia, Paraguay 20:00 ViX / AEW Plus Chile (Santiago) 21:00 ViX / AEW Plus Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia) 21:00 ViX / AEW Plus Reino Unido — Londres 00:00 (29 mar.) AEW Plus España, Francia, Alemania, Italia 01:00 (29 mar.) DAZN / AEW Plus Japón 09:00 (29 mar.) AEW Plus Australia — Sídney 11:00 (29 mar.) AEW Plus Nueva Zelanda — Auckland 13:00 (29 mar.) AEW Plus África y Medio Oriente Varía AEW Plus

Los horarios pueden variar dependiendo de programación local o cambios de horario de verano.