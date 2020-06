Hace mucho rato no sabíamos nada de Enzo Amore, o nZo, quien no lucha desde el 21 de febrero, cuando derrotó a Brian Pillman Jr en QPW Super Slam 2 en Catar, y desde su salida de WWE en enero de 2018 solo ha tenido 3 combates. Sin embargo, parece ser que su mentalidad ha cambiado y ahora quiere hacer las cosas bien y portarse como una persona de bien, alejado de los vicios, los problemas y la polémica.

Recientemente aceptó servir de entrenador de KC Navarro, un joven gladiador de Combat Zone Wrestling, quien seguramente busca mejorar sus habilidades para llegar a WWE, pues tan solo tiene 20 años de edad. Enzo quiso compartir un lindo mensaje, acompañado de un corto pero sustancioso vídeo, en donde se les ve agarrados del cuello y siendo partícipes de una intensa sesión de Grappling. Entrenaron como si hubiera 100 mil personas presentes en ese pequeño recinto.

As in wrestling, as in life, you must give to receive. I found this as fulfilling as any arena — @KCwrestles is gunna be a problem! Thanks kid pic.twitter.com/BKegHVb4jK

"Tanto en la lucha libre, como en la vida, debes dar para recibir. Encontré hacer esto tan satisfactorio como haberlo hecho en cualquier otra arena. ¡KC Navarro va a ser un problema! Gracias, chico".

En marzo, Enzo posteó este emotivo vídeo en donde le lleva pizza y le canta el feliz cumpleaños a Destiny, su fan número uno:

I delivered a pizza to my biggest little fan today! 😏 Her name is destiny, she’s been loyal & loving since I’ve known her & am glad I had a chance to wish her a happy birthday in person! pic.twitter.com/yYLa0XbEUE