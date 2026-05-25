Los protagonistas de la semana en AEW 17 al 23 de mayo 2026

Saludos lectores de SúperLuchas, bienvenidos una vez más a esta columna en la que presento a los luchadores que, en mi opinión, fueron los más destacados de la semana en AEW.

La semana del 17 al 23 de mayo de 2026 fue una de las más intensas del año para AEW, marcada por el especial de tres horas de Dynamite/Collision y culminando con un explosivo AEW Double or Nothing 2026. Entre defensas titulares, cambios de campeonato y actuaciones memorables, estos fueron los tres luchadores/luchadoras más destacados de la empresa.

► Los protagonistas de la semana en AEW del 17 al 23 de 2026

1- Konosuke Takeshita

Takeshita tuvo la actuación más importante de toda la semana al destronar a Kazuchika Okada en Double or Nothing y conquistar el Campeonato Internacional de AEW. La lucha fue presentada como un auténtico “dream match” moderno y ambos entregaron una guerra técnica y física de altísimo nivel. Takeshita sobrevivió al Rainmaker, castigó sin descanso y terminó imponiéndose en uno de los combates mejor valorados del evento. La victoria no solo le dio un campeonato importante, sino que consolidó su posición como una de las caras principales de AEW rumbo al verano. El combate elevó todavía más su reputación como uno de los mejores luchadores “bell to bell” del mundo.

2- MJF

MJF volvió a la cima recuperando el Campeonato Mundial de AEW en el evento estelar de Double or Nothing frente a Darby Allin en una lucha de Cabellera vs. Campeonato. La rivalidad tuvo una enorme carga emocional durante toda la semana y el combate cerró el PPV con dramatismo absoluto. MJF jugó perfectamente su papel de manipulador y oportunista, castigando el cuerpo destruido de Darby hasta finalmente derrotarlo para convertirse nuevamente en campeón mundial. Más allá del resultado, volvió a demostrar por qué sigue siendo uno de los pilares narrativos más fuertes de AEW.

3- Will Ospreay

Ospreay tuvo una semana enorme tanto en televisión como en PPV. Primero derrotó a Katsuyori Shibata en Collision en un combate altamente técnico y físico rumbo a Double or Nothing. Luego, en el PPV, venció a Samoa Joe en el torneo Owen Hart Foundation, dando un paso gigantesco hacia All In London. El combate mostró una versión más agresiva y madura de Ospreay, mezclando velocidad, resistencia y brutalidad en uno de los encuentros más intensos de la noche.

► Combate de la semana

Kazuchika Okada (c) vs. Konosuke Takeshita — Campeonato Internacional de AEW — AEW Double or Nothing 2026

El combate entre Konosuke Takeshita y Kazuchika Okada en Double or Nothing fue una auténtica obra maestra moderna. Desde el primer minuto, ambos construyeron una lucha basada en intensidad, técnica y resistencia física, mezclando el estilo fuerte japonés con la narrativa épica de los grandes eventos.

Okada controló varios tramos del combate con su experiencia y castigó brutalmente a Takeshita, incluso sobreviviendo a momentos donde parecía derrotado. Pero Takeshita respondió con una actuación descomunal.

La lucha recibió elogios prácticamente unánimes entre críticos y aficionados. Muchos fanáticos en Reddit la calificaron como “candidata a combate del año” El cierre también elevó todavía más la historia: tras celebrar el título, Takeshita fue traicionado por Kyle Fletcher, añadiendo drama y dejando una de las imágenes más impactantes del PPV.