En octubre de 2024, SmackDown pasará a emitirse otra vez vía USA Network, pero el futuro televisivo de Raw y NXT por ahora es una incógnita.

Especialmente jugosos lucen los derechos de Raw, la marca por excelencia de WWE, y si ya se dijo la pasada primavera que WWE estaba abierta a que su programa insignia saliera de la franja de los lunes noche, Dave Meltzer alimentó el escenario de un «Wednesday Night Raw», previendo la intencionalidad de acabar con la presencia en televisión de AEW, que como ya saben, tiene dicho día de la semana su principal show, Dynamite.

A tenor del posible destino televisivo de Raw, Wrestling Inc. quiso preguntar a sus lectores qué les parecería un cambio de día para Raw. Y la mayoría, un 61.3%, no ve con buenos ojos tal movimiento.

What are your thoughts on WWE RAW possibly moving away from Monday nights?