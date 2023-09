Los cuatro años que SmackDown lleva emitiéndose en FOX no sabemos si han justificado ya aquellos 1000 millones de dólares que el gigante de los medios de comunicación desembolsó por hacerse con los servicios del segundo programa en discordia de WWE, pero el balance podría considerarse positivo.

Quiso el destino que menos de un año después del inicio de las emisiones, Roman Reigns hiciera un «heel turn» y pasara a ser la cara de la marca azul. Desde entonces, «The Tribal Chief» y sus dramas samoanos vienen reportando excelentes datos de audiencia, amén de otros protagonistas, y en términos generales, un buen trabajo de WWE cada semana; mención honorífica en lo mejor de 2022 para SUPERLUCHAS.

Y este exitoso devenir ha permitido que el valor televisivo de McMahonlandia aumente, provocando que NBCUniversal mueva ficha y se haga con los derechos de SmackDown. A partir de octubre de 2024 y cuanto menos hasta octubre de 2028, este show se emitirá otra vez vía USA Network. Aunque igualmente, tras dicha fecha Raw y NXT quedarán desvinculados de la cadena, sin que conozcamos por ahora cuál será su plataforma.

Hoy, dentro del Wrestling Observer Newsletter, Dave Meltzer comenta este nuevo acuerdo de emisión WWE/SmackDown-NBC/USA Network y deja una interesante previsión.

Meltzer expone que así WWE evitaría coincidir con la NFL, pues los miércoles nunca suele haber partidos de esta liga. No obstante, los miércoles, como le ocurre a AEW Dynamite, tendría que lidiar con la NBA o la NHL.

El objetivo de fondo sería más bien acabar de una vez por todas con la competencia que supone AEW. Y es que WWE, efectivamente, considera competencia a la casa Élite, según reciente comunicado dirigido a la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. tras la compra de Endeavor.

«Afrontamos competencia de otras compañías locales y foráneas. También afrontamos competencia de proveedores alternativos de contenido y de eventos que nosotros ofrecemos, incluyendo Bellator, M-1 Global, Professional Fighters League, Combate Global, Invicta FC, Cage Warriors, AMC Fight Nights, ONE Championship, Rizin Fighting Federation, Absolute Championship Akhmat, Pancrase, Caged Steel, Eagle Fighting Championship, KSW, Extreme Fighting Championship, All Elite Wrestling, Impact Wrestling, Ring of Honor y New Japan Pro-Wrestling y otras formas de actividades de entretenimiento y actividades de ocio en un contexto que cambia rápidamente y que cada vez está más fragmentado».