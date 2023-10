El elenco de Monday Night Raw se presentará este lunes en el American Airlines Center en Dallas, Texas (anteriormente Consol Energy Center), coliseo que tiene una capacidad para 19,200 personas. Es la casa de los Dallas Stars de la NHL.

► La semana pasada

Las luchas presentadas fueron:

FALLS COUNT ANYWHERE: Shinsuke Nakamura venció a Ricochet (***) Piper Niven venció a Natalya (**) Ludwig Kaiser venció a Johnny Gargano (***) Rhea Ripley venció por descalificacion a Shayna Baszler (**) CAMPEONATO INTERCONTINENTAL WWE: Gunther retuvo ante Bronson Reed (*** 1/2) CAMPEONATO INDISPUTABLE DE PAREJAS WWE: The Judgment Day vencieron a Jey Uso y Cody Rhodes (*** 1/2)

► Este lunes en WWE Monday Night Raw

Aunque Drew McIntyre respeta a Sami Zayn, no le agrada que le haya abierto las puertas a Jey Uso debido a su pasado con The Bloodline. De acuerdo a McIntyre, la excesiva confianza de Zayn se debe, en gran medida, a que nunca ha sido campeón mundial. El canadiense, buscando demostrarle no sólo que se equivoca, sino de qué está hecho, lo retó a un mano a mano, el cual se verificará en el episodio de este lunes.

La semana pasada, Cody Rhodes y Jey Uso perdieron el Campeonato Indisputable de Parejas WWE ante Finn Bálor y Damian Priest. Este encuentro no significó el fin de la rivalidad, sino que la acrecentó más, y este lunes veremos en mano a mano a Jey Uso vs. Damian Priest.

La Campeona NXT, Becky Lynch, tendrá otra defensa a su título. En esta ocasión su retadora será Indi Hartwell.

En lucha de relevos, Alpha Academy (Chad Gable y Otis) se medirán con The New Day (Kofi Kingston y Xavier Woods).

Además, Johnny Gargano enfrentará a Giovanni Vinci, mientras que Logan Paul reaparecerá en Raw.