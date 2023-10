AEW BATTLE OF THE BELTS VIII | Resultados en vivo

AEW BATTLE OF THE BELTS VIII .— En la octava edición de Battle of the Belts veremos un duelo de carácter amistoso entre la Campeona TBS, Kris Statlander, y Willow Nightingale. Ambas han formado una solida alianza, y aunque hubo cierta tensión cuando Nightingale medió entre Statlander y Skye Blue, la actual monarca considera que la oportunidad titular está bien merecida. La acción de AEW se emite desde el FedExForum, en Memphis, Tennessee.

Por su parte, Orange Cassidy defenderá el Campeonato Internacional AEW ante John Silver, quien obtuvo el puesto en esta lucha tras vencer en un triangular a Kip Sabian y a Brother Zay.

Además, Daddy Ass y The Acclaimed (Max Caster y Anthony Bowens) expondrán el Campeonato Mundial de Tríos AEW frente a Daniel García, «Daddy Magic» Matt Menard y «Cool Hand Ang» Angelo Parker.

AEW Battle of the Belts VIII