El contrato actual de WWE con USA Network de los derechos de televisivos de Raw vence en octubre de 2024. Continuando con las muchas informaciones que estamos conociendo en SÚPER LUCHAS al respecto, ahora nos hacemos eco de las recientes declaraciones de Ari Emanuel, CEO de Endeavor, en Bloomberg.

► Los derechos televisivos de Raw

«Obtuvimos un aumento del 40% para SmackDown. Tenemos Raw, que es el paquete número uno disponible. Hay tres grandes derechos disponibles en el mercado: WWE Raw, UFC, NBA. Estamos involucrados en dos de ellos. Hay seis compradores. Además, diría que WWE Network, que vence en 2026. No se puede subestimar el valor de WWE y UFC por las siguientes razones: en primer lugar, no tenemos una temporada. Uno de los mayores problemas que ocurrirá con los derechos de medios y la red es la rotación de suscriptores. Estamos en el aire 52 semanas al año y somos flexibles. Si nos quieres los jueves por la noche, si nos quieres los martes por la noche, no tenemos problemas de programación. Esa cuestión de rotación, porque estamos todo el año, es muy diferente a cualquier otro deporte, porque la gente luego se da de baja. Esa es una de las cuestiones con los deportes. No en un mal sentido (te suscribes a la NFL), y luego el paquete se acaba y te vas. Nuestros fans son leales, se quedan y siguen consumiendo«.

Cuando se le preguntó si era necesario resolver primero el acuerdo de derechos de medios de la NBA, Ari comentó: «No. Diría que en este momento hay mucho interés en Raw. Sé que la gente dice que ‘NBC está fuera de la mezcla’, y por eso [las acciones] bajaron. Creo que hubo tres cosas que sucedieron. En primer lugar, la razón por la que las acciones bajaron es porque pensaban que Raw era el mejor paquete. Yo pensé que un aumento del 40%, que estaba en línea con las expectativas, era bueno. En segundo lugar, la situación de la PFL, y en tercer lugar, probablemente Vince [Vince McMahon], en nuestro acuerdo, quería tener la capacidad de vender sus acciones en cualquier momento. Tiene 78 años y ha estado en esto durante décadas. Esas tres cuestiones se dieron una detrás de otra…».