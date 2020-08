Los 10 mejores momentos de Big E como Superestrella individual

Cuando hace dos semanas WWE hizo oficial el regreso de Big E a la competición individual como consecuencia de las lesiones de Xavier Woods y Kofi Kingston ya nos podíamos imaginar que las semanas venideras íbamos a disfrutar mucho de fuera estandarte de NXT y guardaespaldas de Dolph Ziggler, entre otras cosas.

Y no hemos tardado en cargarnos de razón, ya que la semana pasada debutó en SmackDown venciendo a The Miz en un combate sin paliativos. Big E tiene por delante varias semanas llenas de retos a cada cual más emocionante y no podemos esperar más a ver qué nos deparan. Es por ello que WWE ha colgado en su canal de YouTube un vídeo con los diez mejores momentos de Big E como Superestrella individual y son estos:

► Su debut con victoria en NXT

Big E debutó el 1 de agosto de 2012 en la rebautizada NXT derrotando a Adam Mercer y comenzando aquí una impresionante racha de victorias que le llevarían al mes de septiembre cuando en lugar de contar hasta tres comenzó a pedir al árbitro que contara hasta cinco.

► Suplex con flexión sobre John Cena

El 7 de septiembre de 2015 en Monday Night Raw, Big E, junto con Kofi Kingston y Seth Rollins se enfrentó a The Primer Time Players y John Cena. En uno de los lances del combate vimos una impresionante muestra de poderío físico de Big E al cargar a John Cena sobre su brazo izquierdo y flexionando las rodillas en repetidas veces. Solo una muestra de lo que nos mostraría más adelante.

►La elección del número 5

Como ya comentamos, la elección del número cinco por parte de Big E vino dada su superioridad ante el resto de sus rivales en NXT. Con Big E como campeón de la marca oro y negra recordamos un buen segmento entre bastidores con que supuso el nacimiento de la mítica cuenta de cinco que nadie ha vuelto a poner en marcha desde entonces.

►Los bailes de Big E

Cuando Big E era Campeón Intercontinental no nos tenía acostumbrados a bailes extravagantes y segmentos humorísticos en WWE. Poco a poco fue ganando confianza y demostrando sus muchas y diferentes facetas. Prueba de ello es la primera vez que le vimos bailar, fue junto a The Usos en un programa más distendido que Raw o SmackDown como es Main Event.

►Triple quebradora de espalda

Siguen las muestras de poder. Big E levantó por tres veces consecutivas y sin dejarle caer al suelo a Erick Rowan (150 kilos aproximadamente). Con el público en pie ante esta demostración comenzamos a darnos cuenta que esta Superestrella era diferente al resto, si es que no lo sabíamos ya.

►Al vuelo

Hace falta una fuerza bruta para agarrar un saco de 200 kilos al vuelo sobre el hombro y ejecutar tu finalizador. Pues eso es lo que hizo Big E en el Royal Rumble 2016 cuando cazó en vuelo a Jimmy Uso para la victoria de The New Day sobre los hermanos samoanos.

►Destrozando a John Cena

El debut de Big E en el elenco principal de WWE, el 17 de diciembre de 2012 (curiosamente cuando se cumplían tres años de su debut en FCW) fue una aparición para el recuerdo ya que irrumpió en Raw durante un combate entre John Cena y Dolph Ziggler para atacar al primero y avisar a todos de su presencia. Este momento sirvió de inspiración a Kevin Owens para, dos años después hacer lo mismo aceptando el reto de Cena cuando todavía era Campeón de NXT.

►Ganador del Campeonato de Parejas en solitario

Este año hemos vivido grandes momentos en la historia de este deporte de entretenimiento y algunos de ellos sin público en las gradas. Éste es uno de ellos, la victoria de Big E para hacerse con el Campeonato de Parejas en una triple amenaza que le enfrentó a The Miz y Jay Uso. El combate, celebrado una semana después de WrestleMania 36 era uno de los primeros sin público en el Performance Center.

►El primer Campeón NXT por segunda vez

Todos recordarán a Seth Rollins como el primer Campeón NXT pero pocos recuerdan que Big E. Langston (así de completo era su nombre en NXT) fue el primero en coronarse dos veces como campeón individual de la marca. En esta segunda ocasión derrotó a Seth Rollins ante un abarrotado y sorprendido Full Sail.

►Campeón Intercontinental

No hay muchas Superestrellas que puedan gritar a los cuatro vientos que han derrotado a un "Chico Heyman", pues bien, Big E sí que puede decirlo tras haber derrotado a Curtis Axel. Si a esta hazaña además se une la consecución de su primer título en el elenco principal (el Campeonato Intercontinental) la noche no puede ser más completa. El 18 de noviembre de 2013 queda marcado desde entonces en su carrera.

_____________________________________

