Lo último sobre la presumible salida de Matt Hardy de WWE

Matt Hardy está siendo uno de los nombres más en boga de WWE por concluir su contrato con la compañía el mes que viene, justo antes de WrestleMania 36. Y por su potencial marcha a All Elite Wrestling, compañía que no ha dejado de sugerir la llegada a sus dominios del veterano, cuando The Dark Order respondió a un aparente tuit de despedida con un particular «trino» de bienvenida a su secta. Y Hardy tampoco se ha quedado quieto, pues la pasada noche hizo referencia a una pancarta portada por un aficionado presente entre el público de AEW Dynamite.

Y según las últimas informaciones, todo hace indicar que la estancia del otrora «Broken» en McMahonlandia es cuestión de días, cuando su combate de este lunes contra Randy Orton en Raw habría escenificado su canto de cisne dentro de la compañía.

Situación del tropecientas veces campeón por parejas de la que hoy Mike Johnson en PWInsider Elite Audio ofrece última actualización, dejando entrever que continúa sin haber llegado a un acuerdo con WWE.

Lo que he escuchado sobre Hardy es que el dinero no es un problema de peso para él . No quiere que le paguen para sentarse ahí y no hacer nada, y no quiere ser un talento de mejora . Entonces te das cuenta de que la existencia de AEW u otra compañía es algo muy positivo para la lucha libre profesional.

Parece que Matt Hardy es hormiga, más que cigarra, según también reveló Dave Meltzer la semana pasada.

[…] WWE no quiere perder a nadie, así que la situación con Hardy es interesante. Hardy tiene 45 años, así que en otra era Vince simplemente lo hubiera dejado marchar. Pero después de lo que Chris Jericho y Dustin Rhodes hicieron, no creo que esa pueda ser una decisión de Vince a día de hoy. Pero Hardy está resguardado económicamente para el resto de su vida […]

I’ll be looking for more #FreeTheDELETE signs as 3220 approaches.. Whether it’s RAW, SD, NXT, AEW, IMPACT, ROH, NWA, NJPW or MLW.

I’m humbled that the small seed I planted is growing into something special. https://t.co/lZkuct1qU5

— The UNKILLABLE Matt Hardy (@MATTHARDYBRAND) February 20, 2020