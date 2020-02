El Tokyo Korakuen Hall fue la sede donde NJPW realizó una función conmemorativa por el retiro de Tiger Hattori, el veterano réferi de la empresa.

Involucrado en la industria de la lucha libre profesional desde hace más de cuatro décadas. Tiger Hattori comenzó su carrera en 1977 en Estados Unidos, posteriormente se unió a All-Japan en 1980 como un réferi reconocido por la NWA, luego se mudó a New Japan en 1982 antes de partir en 1984 para trabajar para Riki Choshu’s Fighting World Of Japan. Después del colapso de la lucha profesional en Japón, Hattori regresó a New Japan y fue nombrado para un puesto de gestión de réferis en 2001. Dejó New Japan nuevamente en 2002 pero regresó en 2004 hasta la actualidad.

Tiger Hattori refereó las dos últimas luchas de la función. En la semifinal, Hiroshi Tanahashi, Kota Ibushi, Toru Yano y Colt Cabana unieron fuerzas para dar cuenta del Bullet Club (Jay White, Bad Luck Fale, Tama Tonga y Tanga Loa)

En el turno estelar, Los Ingobernables de Japón (Tetsuya Naito, SANADA y Shingo Takagi) dieron cuenta de CHAOS (Kazuchika Okada, Tomohiro Ishii y Hirooki Goto).

Tras la batalla se realizó la ceremonia oficial de retiro en la que estuvieron presentes las leyendas The Grat Kabuki, Keiji Mutoh, Riki Choshu, Masa Saito y Hiroshi Hase. Antonio Inoki y Genichiru Tenryu enviaron mensaje vía video. CHAOS y las estrellas de NJ salieron y entregaron ramos de flores a Hattori, así como el presidente Harold Meij y el CEO, Naoki Sugabayashi.

Para concluir, Tiger Hattori agradeció al público y fue cargado por los luchadores de NJPW, quienes lo lanzaron al aire celebrando su retiro.

Los resultados completos son:

NJPW «TIGER HATTORI REFEREE RETIREMENT COMMEMORATION SHOW», 19.02.2020

Tokyo Korakuen Hall

Asistencia: 1,600 Espectadores

1. Togi Makabe, Tomoaki Honma y Toa Henare vencieron a Yota Tsuji, Yuya Uemura y Gabriel Kidd (9:27) con la TOA Bottom de Henare sobre Kidd.

2. Will Ospreay, SHO y YOH derrotaron a Tiger Mask, Ryusuke Taguchi y Rocky Romero (9:22) con la Storm Breaker de Ospreay sobre Tiger.

3. Juice Robinson, David Finlay y YOSHI-HASHI vencieron a «King of Darkness» EVIL, Hiromu Takahashi y BUSHI (8:54) con la Pulp Friction de Robinson sobre BUSHI.

4. Manabu Nakanishi Final Korakuen Hall I: Manabu Nakanishi, Hiroyoshi Tenzan, Satoshi Kojima y Yuji Nagata derrotaron a Minoru Suzuki, Taichi, El Desperado y Yoshinobu Kanemaru (9:50) con un Lariat de Kojima sobre Kanemaru.

5. Tiger Hattori Referee Retirement Match I: Hiroshi Tanahashi, Kota Ibushi, Toru Yano y Colt Cabana vencieron a Jay White, Bad Luck Fale, Tama Tonga y Tanga Loa (12:58) con un Backslide de Yano sobre Fale.

6. Tiger Hattori Referee Retirement Match II: Tetsuya Naito, SANADA y Shingo Takagi derrotaron a Kazuchika Okada, Tomohiro Ishii y Hirooki Goto (15:57) con un O’Connor Bridge de SANADA sobre Goto.