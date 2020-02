El rating de WWE Raw ha empezado a mejorar en las últimas semanas, aunque poco a poco, pero de todas formas es un aumento. Y no se refleja con grandes números.

Las luchas presentadas fueron:

1- Aleister Black venció a Erick Rowan

2- CAMPEONATO 24/7: Riddick Moss retuvo ante R-Truth y Mojo Rawley

3- Drew McIntyre venció a MVP

4- Bobby Lashley y Ángel Garza vencieron a Rusev y Humberto Carrillo

5- Kairi Sane venció a Natalya

6- Ricochet venció a Karl Anderson

7- Kevin Owens y The Viking Raiders vencieron por descalificacion a Murphy y AOP

► Rating WWE Raw 17 de febrero 2020

La audiencia alcanzada por Monday Night Raw en los Estados Unidos fue de 2 millones 437 mil espectadores, con un rating de 0.79. Esto es un 4,3% más que los 2 millones 337 mil espectadores de la semana pasada, y es la mejor audiencia Raw de 2020. De hecho, es la mejor desde el Raw final de 2019 el 30 de diciembre, que atrajo a 2 millones 439 mil espectadores.

El desglose por hora fue el siguiente:

Primera hora: 2 millones 671 mil (2 millones 396 mil la semana pasada).

(2 millones 396 mil la semana pasada). Segunda hora: 2 millones 559 mil (2 millones 164 mil la semana pasada).

(2 millones 164 mil la semana pasada). Tercera hora: 2 milones 082 mil (2 millones 204 mil la semana pasada).

Raw fue el número 6 por la noche en audiencia por cable, detrás de Hannity, Tucker Carlson Tonight, The Ingraham Angle, The Five y Rachel Maddow. WWE ocupó el primer lugar de rating por quinta semana consecutiva. Hannity encabezó la noche por cable en audiencia con 3.577 millones de espectadores, ubicándose en el número 13 en Cable Top 150 con un rating de 0.27 en el grupo demográfico 18-49.