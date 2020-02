AAA Worldwide Lucha Libre ha dado a conocer el cartel completo para su primer magno evento «Rey de Reyes 2020» que tendrá verificativo el 21 de marzo en el Poliforum Zamná de la hermosa Mérida.

Será en punto de la 18:00 hrs, cuando la capital yucateca se engalane con la presencia de las estrellas de la Caravana Estelar, donde se disputarán tres campeonatos.

Los Jinetes del Aire (Hijo Del Vikingo, Myzteziz Jr. y Octagón Jr.) concederán oportunidad a Los Mercenarios (La Hiedra, Rey Escorpión y Texano Jr.) para que los desafíen por el Campeonato de Tercias AAA. Ésta será la primera vez que los monarcas exponen su título, luego de conquistarlo en Triplemanía XXVII.

Por quinta ocasión, Lucha Brothers (Fénix y Pentagón Jr.) defenderán el Campeonato de Parejas AAA ante Rascalz (Dezmond Xavier y Zachary Wentz, dupla representativa de Impact Wrestling. Cabe destacar que Lucha Brothers harán esta quinta exposición en el mismo recinto donde se coronaron en junio de 2019.

Kenny Omega de AEW regresa a la Caravana Estelar, exponiendo por cuarta ocasión el Megacampeonato AAA. Para esta ocasión, su rival en turno será Laredo Kid, quien tendrá su primer desafío importante luego de participar en «Exatlón México».

En el turno semifinal se efectuará el Torneo Rey de Reyes 2020, donde intervendrán 10 gladiadores: Blue Demon Jr., Aerostar, Michael Nakazawa, Máscarita Sagrada, Mr. Iguana, Niño Hamburguesa, Dave The Clown, Arez, Dinastía y Villano III Jr.

Para la batalla principal, los reencontrados Psycho Circus (Monsther Clown, Murder Clown y Psycho Clown) intentarán detener la amenaza que representa La Facción Ingobernable (La Bestia Del Ring, LA Park y Rush Toro Blanco). De ésta lucha saldrán chispas.

Así que ya lo saben, Rey de Reyes 2020 está muy cerca y no se lo pueden perder. La venta de boletos es a través de tusboletos.mx

1era Fila – $1,380.00 ($1,200.00 Boleto + $120.00 Carg. Serv + $60.00 Tarj. Cred)

Todos los precios son en Pesos Mexicanos

El cartel completo queda así:

AAA «Rey de Reyes, 2020», 21.03.2020

Poliforum Zamna, Mérida, Yucatán

1. Drago y Drago Kid vs. La Parka Negra y La Parkita Negra

2. Hijo de LA Park, La Parka Jr. y Pagano vs. Averno, Chessman y Súper Fly vs. El Nuevo Poder del Norte (Carta Brava Jr., Mocho Cota Jr. y Tito Santana)

3. Campeonato de Tercias AAA: Hijo Del Vikingo, Myzteziz Jr., Octagón Jr. (c) vs. Los Mercenarios (La Hiedra, Rey Escorpión y Texano Jr.)

4. Campeonato de Parejas AAA: Fénix y Pentagón Jr. (c) vs. Dezmond Xavier y Zachary Wentz

5. Megacampeonato AAA: Kenny Omega (c) vs. Laredo Kid

6. Torneo Rey de Reyes: Blue Demon Jr. vs. Aerostar vs. Michael Nakazawa vs. Máscarita Sagrada vs. Mr. Iguana vs. Niño Hamburguesa vs. Dave The Clown vs. Arez vs. Dinastía vs. Villano III Jr.

7. Psycho Circus (Monsther Clown, Murder Clown y Psycho Clown) vs. La Facción Ingobernable (La Bestia Del Ring, LA Park y Rush Toro Blanco)